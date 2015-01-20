В мире
Японцы выпустили шоколад со вкусом сыра и пиццы
В начале нового года одна из японских компаний в очередной раз удивила сладкоежек, выпустив шоколадные конфеты со вкусом и ароматом твердого сыра и пиццы, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Росбалт
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Кусочки белого шоколада упакованы в фольгу и темную бумагу, что лишний раз намекает на их необычный состав, передает Kedem
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По словам тех, кто отважился попробовать эти необычные сладости, шоколад имеет привычный сладкий вкус, сливочную консистенцию, а также яркий аромат сыра и пиццы и долгое послевкусие.
Примечательно, что после такого шоколада долгое время не хочется ни сладостей, ни пиццы, ни сыра.