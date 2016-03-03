​Яркая, как искра, сильная, как огонь

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Асель МУКАНОВА

– Еще несколько лет назад понятие «ивент» было незнакомым для нас, а сегодня только в столице действует чуть ли не сотня таких организаций. Одно из них создано тобой – PR Event agency SPARKS. Поясни, чем занимается твое детище?

– Ивент-агентство SPARKS специализируется на организации корпоративных, бизнес-, PR- и fashion-мероприятий. На данный момент мы нацелены также на развитие мультиивентов – это формат, когда идет несколько событий на одной площадке. В силу того что живем мы в эпоху кризиса, наша коман­да вырабатывает стратегию для компаний с ограниченным бюджетом. Как это будет работать? Мы создаем событие, куда входят такие пункты, как приглашение гостей, наполнение контента, PR-освещение и другое. А расходы будут нести сразу несколько спонсоров, заинтересованных в одной и той же аудитории. Наша цель – предлагать чемодан максимально эффективных WOW-решений при минимальных затратах.

В числе реализованных нами проектов можно назвать соорганизацию благотворительного велопробега Rixos Borovoe 2013, тест-драйв Nissan energy, презентацию бренда ECCO в Астане, в том числе press-день в Алматы, именной проект Fashion show on the golf club Astana, открытие магазинов и закрытый показ «EPL. Якутские бриллианты».

– Что насчет частных вечеринок?

– Я очень трепетно отношусь к качеству проделанной работы, в этом я, наверное, перфекционист, как и мои коллеги. А чтобы стать лучшими, вы знаете прекрасно, нужно сосредоточиться на конкретных вещах и настойчиво взращивать их. Мы сосредоточились на категории «бизнес». Потому что, если брать, например, сегмент свадеб, это настолько эмоционально, настолько бесконечно, что, я считаю, им должно заниматься отдельно специализирующееся агентство.

– Ну, собственную свадьбу наверняка уже распланировала?

– Моя мечта – свадьба в больших белых шатрах со множеством фотозон и живой музыкой. Однозначно я буду участвовать в процессе, но у меня есть классная команда, много друзей среди наших звезд, которые, уверена, помогут мне сделать этот праздник незабываемым. Вообще, не люблю заниматься внутренними процессами, я генерирую общими идея­ми, а мои партнеры уже думают, как лучше реализовать их.

– Твоя история напомнила мне сказку о Золушке! Училась себе девочка в провинциальном Макинске – и тут вдруг за несколько лет сделала карьеру в столице и открыла собственное ивент-агентство.

– Конечно, не вдруг. Да, оставаться в родном городе после девятого класса я уже не хотела. Счастливый случай привел меня в 2005 году к победе в региональном вокальном конкурсе, где я получила в качестве приза 50 тысяч тенге, огромные для меня деньги. И меня закрутило!

В то же время благодаря детской лидерской организации «Жулдыз» и ее руководителю Елене Дмитриенко я попала в десятку лидеров, направленных в Москву в международный лагерь «Мы – дети мира». Эта поездка круто изменила мою жизнь, расширила горизонты познания. Я хотела расти и развиваться. Поступила на правоведа в Кокшетауский колледж, но уже через два месяца была больше не зубрящей студенткой, а активисткой КВН. Это были безумные, яркие времена, когда мы недосыпали, питались китайской лапшой, жили на 5 тысяч тенге в месяц. Тогда впервые я участвовала в предвыборной кампании депутата в городской маслихат Олега Толкайлова, который сейчас является председателем РОО «Ассоциация молодых депутатов Казахстана». С огромным отрывом мы тогда победили и не верили в свой успех.

– А увлечение музыкой было серьезным?

– Музыке я никогда не училась, но довольно долго она позволяла мне зарабатывать на жизнь. На одном из концертов в Кокшетау меня пригласили петь в столичном ресторане. И я поехала! Не зная никого в этом городе, я просто открыла газету с объявлениями и решила, что могу заниматься, помимо музыки, еще и рекламой. Ничего не боялась в то время.

В 2007 году я поработала в рекламном агентстве Red studio, а потом перешла в агентство по организации мероприятий «Арт профи», где была ивент-менеджером, певицей и ведущей в одном лице.

– Трудности закалили тебя?

– Я считаю, когда ты молод, это нормально – ездить на автобусе, питаться как придется. Когда есть цель, ты не думаешь о сложностях. Моя цель была закрепиться здесь. Хотелось творчества и в то же время чего-то делового. И когда я столкнулась с ивент-агентствами, поняла: вот то, что мне нужно!

«Арт профи» дало жизнь половине инвенторов в этом городе, и я безумно благодарна за те два года, что там провела. Но потом я поняла, что хочу чего-то большего, ушла во фриланс, вернулась петь в ресторан. 2010 год свел меня с Олегом Шевчуком и его ивент-агентством Pioneer PRO, где я также многому научилась, прежде всего выстраиванию человеческих отношений.

Недолго проработала заместителем председателя правления по маркетингу и развитию ассоциации развития малого и среднего бизнеса KAZadvancement, где тесно сотрудничала с предпринимателями, именно с этого времени начала понимать, чего они ждут от партнеров по организации их мероприятий.

– …А в марте 2012 года открыла собственное ивент-агентство. Откуда взялось его название и твой творческий псевдоним – SPARKS?

– Sparks – это искры. Я работаю только в команде, поэтому во множественном числе. Если между нами возникнет искра, то родится дружба. Любовь тоже возникает из искры. Одну искру можно задуть, а много искр – это пламя, которое трудно потушить.

Интересно, что как только я получила свидетельство о регистрации ИП, мне позвонил первый клиент. Наверное, когда ты находишь свое дело, все начинает тебе помогать. Тут Всевышний, наверное, «рулит».

У меня есть принципы, например, мы не уводим клиентов у агентств, где я прежде работала. Одно из наших конкурентных преимуществ – четкий тайминг. Это и есть профессионализм, когда мы научились пре-дугадывать весь процесс вплоть до того, сколько будет длиться тост или речь. Для этого нас и нанимают. Награда – восхищенные отзывы клиентов и партнеров.

– Ради чего еще ты живешь, что делает тебя счастливой?

– Вообще, счастье, как оказалось, для меня – сам процесс, я несчастлива, когда на какой-то момент останавливаюсь, начинается паника под названием «я никому не нужна!». Люблю проводить время с друзьями. Только недавно, к сожалению, начала понимать всю ценность семьи, что я очень люблю своих родителей и братьев.

Счастье – быть рядом с людьми, которым можешь доверять. И счастье – иметь любимое дело, которое, как искра, поддерживает в тебе жизнь.

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