Яркая победа

То, что произошло в прошедшие выходные, словами трудно описать. Наши теннисисты подарили всей стране такой праздник, такое чувство гордости, такой «выхлоп» адреналина. А главное – Михаил Кукушкин, Александр Недовесов, Андрей Голубев сотворили чудо. Чудо, к которому мы уже начинаем потихоньку привыкать. И следующий матч со сборной Австралии на площадке «хозяев коал и кенгуру» совсем не кажется сложным. А теперь интервью после поединка.– Я хочу поздравить всех нас с такой волевой победой. Вы были свидетелями напряженного матча. Все решилось в последнем матче, в пятом решающем сете. Была драма, игра получилась красивой и зрелищной. Итальянцы выставили своего лучшего игрока Фабио Фоньини. Мы сделали ставку на Александра Недовесова, который принес победное очко. Заслуженная победа.Конечно, сразу вспомнился матч с Чехией, когда мы также уступали по ходу – 1:2, но потом проявили характер, и это была очень красивая и важная победа Казахстана. Хочу поблагодарить Михаила Кукушкина – он был на высоте, показал высокий уровень игры, уверенно выиг­рав две встречи. Вся сборная Италии находилась в хорошей форме. Поэтому победа вдвойне заслуженна и сладка. Все были в напряжении – болельщики, игроки. Михаил сравнял счет – 2:2, и у нас появился шанс на общую победу.Недовесов дебютировал в одиночных играх, мы доверили ему ответственный матч, и он проявил себя с самой лучшей стороны. Был очень сложный поединок. В пятом решающем сете Александр выигрывал 4:1, затем счет стал 4:4, потом Фоньини вышел вперед – 5:4. И вот здесь Недовесов продемонстрировал необыкновенную силу воли, на характере вытащил матч.Я рад и счастлив, что мы добились этого результата. Спасибо болельщикам, которые до конца были вместе с командой. Заслуженная победа!– В первую очередь хотелось бы поздравить всех вас, нашу команду, всех любителей тенниса с этой победой, которая очень важна. Как я говорил до игры относительно того, кто фаворит противостояния, и отметил, что порой мы забываем о том, что к нам приезжают игроки с мировым именем, и казахстанский болельщик уже привык видеть Надаля, Фоньини, и каждый раз наши парни показывают волю и стремление к победе. Мы понимаем, что для этого делается огромная работа: это не просто так – выходить в четвертьфинал, играть в мировой группе, показывать достойный теннис и иметь шансы обыграть саму Швейцарию.Вся работа федерации и энтузиазм Булата Утемуратова в развитии казахстанского тенниса, поддержка команды – все это находит свое отражение в виде таких результатов. Конечно, ребята проявили себя достойно. Все выложились.Как мы уже отмечали не раз, когда сравниваем, что может предоставить казахстанская команда, и все в мире отмечают тенденцию развития нашего тенниса, именно сборная Казахстана производит фурор год за годом. Все спрашивают: в чем секрет успеха? В сплоченности, в вере друг в друга и, конечно же, в самоотверженности. Один момент хочется отметить: волевую победу в пятом матче Александ­ра Недовесова. У Саши интересно получилось: он в парных встречах дебютировал, играя против олимпийских чемпионов – Роджера Федерера и Станисласа Вавринки, и дебют ему удался. И сегодня ему снова удается в матче против игрока первой двадцатки мира победить.Перед нами стояла ответственная задача – решить, кого выпускать. Вы видели, что мы заменили Андрея Голубева на Александра Недовесова. Лидер нашей команды остался – Михаил Кукушкин показал высокий класс, принес два победных очка и придал уверенности другим членам команды. Мы разошлись в этом вопросе мнениями с Булатом Утемуратовым. Я со своей стороны делал ставку на опыт, результаты – на Андрея Голубева, который не раз оказывался в такой позиции и приносил важные очки, продолжал в него верить. Но президент федерации имел другое мнение и убедил, что необходимы именно подготовленность Александра, его характер и самоотверженность, которые он проявлял в играх против Швейцарии и во вчерашней парной встрече...Конечно, последнее слово было за Булатом Утемуратовым. И я рад, что ошибся. Так было принято решение, что Недовесов должен выходить и приносить это очко. В этой битве Недовесов принес нам победу. Хочу поблагодарить президента Казахстанской федерации тенниса за то, что он настоял и принял очень важное решение. Вся наша команда это обсуждала. В этом и заключается секрет успеха. Хотелось бы поблагодарить еще раз всех болельщиков. Матч выпал на праздник 8 Марта. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех дам и пожелать всем нам успехов в дальнейшем. Мы понимаем, что выход в четвертьфинал – это успех. Но мы ставили высокие задачи и имеем полную поддержку, условия для этого. В Австралию мы поедем за победой и будем бороться за главный трофей.– Приятно, что сыграл уверенно, тем более дома. У меня было немало побед в Кубке Дэвиса, но эта, безусловно, в числе наиболее важных. В игре с Адреасом Сеппи мне было сложно психологически. Я знал, что для общей победы нужно было выигрывать, не было другого выбора, кроме как выложиться на все 100%. Тяжелый матч, и приятно его выиграть. Все были рады. Даже до сих пор не осознаем, что случилось – обыграть такую сильную команду, как Италия. Все очень рады.– Я знал, что способен выйти и показать свой лучший теннис на сегодняшний момент. Был готов и находился в оптимальной форме. Отдельно хочу поблагодарить тренерский штаб за оказанное доверие. И вдвойне приятно, что я его оправдал, принес победное очко. Хочу отметить роль Михаила Кукушкина, без него пятый матч мог и не состояться. Он за эти три дня показал феноменальный теннис. Считаю, что победа абсолютно заслуженна.