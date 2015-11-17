​Яркие краски Индии в Актобе

За это время 36 ребят стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей. Работы победителей находятся в фонде имени Шанкара и регулярно выставляются в экспозициях. В нынешнем году в рамках сотрудничества по инициативе руководителя ИЗО-факультета Дворца школьников Гульбарам Аскаровой при поддержке кафедры ЮНЕСКО Института востоковедения и посольства Индии в РК была запущена пилотная программа конкурса «Яркие краски Индии». Он проходил под эгидой международной декады ЮНЕСКО по сближению культур и направлен на реализацию Всеобщей декларации Казахстана по продвижению идей мира и межкультурного диалога.

В конкурсе приняли участие более 80 учащихся из трех учреждений дополнительного образования Актобе. Победителями признаны четверо ребят Дворца школьников. Призовых мест удостоены также воспитанники Центра детского и юношеского творчества, Дома творчества «Болашак». Их награждение состоялось в здании областного Дома дружбы с участием посла Индии в Казахстане Харш Кумара Джайна и акима области Бердыбека Сапарбаева. Посол ознакомился с работами детей: изделиями народно-прикладного искусства, авиа- и судомоделирования, картинами городского художественного лицея. Особый интерес у гостя из Индии вызвали работы, отражающие национальные традиции.

На сцене Дома дружбы детские танцевальные коллективы Актобе выступили с яркими, чарующими индийскими танцами. Свое искусство продемонстрировали актюбинцам и представители Индийского культурного центра при посольстве Индии в РК.