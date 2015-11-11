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Яркие краски "Полифонии"
Валентина ФИРОНОВА
Валентина ФИРОНОВА
«Слышать. Читать. Понимать». Такой девиз инициа­торы литфеста – директор Открытой литературной школы Алматы (ОЛША) Михаил Земсков и руководитель поэ­тического семинара ОЛША Павел Банников – предложили для первого фестиваля. Не потерял он своей актуальности и сейчас. А название «Полифония» как нельзя лучше отвечает многообразию мероприятий, сделавших встречу маститых и начинающих литераторов событием незабываемым. Общение проходило в формате «круглых столов», мастер-классов, чтений, музыкально-поэтических вечеров, презентаций книг, театральных премьер и кинопоказов.
Особенностью нынешнего года стал проект «Читай казахстанское», спонсором которого выступил российский электронный книжный сервис Bookmate, заинтересованный в том, чтобы книги казахстанских авторов были доступны читателям всего мира. А талантливых мастеров слова на этом поприще немало. Это Ардак Нургазулы, Ырысбек Дабей, Бахытгуль Заркумар, Сундет Сейит, Бауыржан Аликожа, Шерхан Талап и другие участники «Полифонии», благодаря заинтересованности которых и возник проект.
Незабываемыми стали встречи на фестивале. Читателям представилась возможность пообщаться с Бахытом Кенжеевым, Янушом Леоном Вишневским, Евгением Абдуллаевым. Порадовал всех и Денис Осокин, который, помимо замечательных стихов, привез в Алматы фильм «Небесные жены луговых мари», который снял по его одноименному произведению режиссер Алексей Федорченко. Картина вызвала большой интерес как у неискушенных зрителей, так и у подкованной аудитории «Киноклуба Олега Борецкого», поддержавшего показ. Не было отбоя от желающих пообщаться и с известным польским писателем Янушем Вишневским – автором знаменитого романа «Одиночество в Сети».
Удивительный музыкально-поэтический перфоманс под звуки электрогитары, барабанов и поющих бокалов подарили гостям фестиваля «Полифония» алматинцы Заир Асим и Анна Макатова. Немало почитателей собрали и поэтические чтения, где звучали произведения казахстанских авторов на казахском и русском языках.
Незабываемые мгновения подарил литфест и юным поклонникам литературы, получившим возможность задать вопросы знаменитым детским писателям. Их собеседниками стали автор книги «Жизнь замечательных детей» Валерий Воскобойников и поэт Андрей Усачев, на чьих стихах и песнях выросло не одно поколение.
Особая страница литфеста – мастер-классы. Валерий Воскобойников поделился секретами мастерства с детскими писателями, финский поэт-переводчик Юкки Малинен – с переводчиками, заведующий отделом прозы журнала «Дружба народов» Леонид Бахнов из Москвы – с прозаиками, поэт Ардак Нургазулы и писатель Аслан Жаксылыков – с казахско­язычной аудиторией.
Однако одним из самых необычных можно назвать день, «переместивший» поэтов в метрополитен. Площадкой для выступления Каната Омара, Ануара Дуйсенбинова, Сундета Сейита, Алексея Швабауэра, Ольги Передеро, Ардака Нургазулы, Дениса Осокина, Ивана Полторацкого, Юкки Малинена, Эрики Леони и других гостей «Полифонии-2015» стала платформа станции «Театр драмы им. Мухтара Ауэзова». Недостатка в желающих примкнуть к необычному действу не было. Помехой не стали ни шум поездов, ни отсутствие привычного зала.
Второй международный литературный фестиваль «Полифония» завершился, оставив яркие впечатления не только у читателей, но и гостей – писателей, переводчиков, издателей. Литфестовцы представляли разные страны, говорили на разных языках, но их объединила литература, не признающая границ, и стремление увидеться вновь.
А это и есть высшая оценка организаторам – Открытой литературной школе Алматы (ОЛША), акимату, управлению культуры города, а также фонду Almadeniet.

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