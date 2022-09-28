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Ярких красок не жалей!
Наталья Денисова

В Кызылорде волонтеры разрисовали стены детского реабилитационного центра № 2 в пригородном поселке Тасбогет сценами из анимационных фильмов.

Идея принадлежит добровольцам фронт-офиса волонтеров. До этого они уже «добавляли красок» в интерьеры детских учреждений, сотрудники и родители деток потом отмечали, что это – радует! Дети больше улыбаются, играют, занимаются активнее, быстрее выздоравливают.

Руководитель фронт-офиса волонтеров Болатбек Айтбенбетов рассказал, что на этот раз добровольцы обратились с предложением к директору реабилитационного центра № 2 Карлыгаш Биляловой, и она поддержала задумку.

– Но совсем не каждый может красиво расписать стены, а сделать это мы хотели очень хорошо, за помощью обратились в Кызылординский университет имени Қорқыта-ата, и там тоже нашлись добровольцы на факультете искусства и дизайна.

Итак, профессионалы и любители, всего человек двадцать, в первый день работы сделали на белоснежных стенах помещений центра наброски – фигурки героев мультфильмов, а во второй – дружно раскрасили их. И центр преобразился, жить, действительно, стало веселей!

Ну, а в завершение волонтеры устроили еще и субботник на прилегающей к центру территории.

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