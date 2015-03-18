Ярким языком плаката Статьи 845 Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Об этом на пресс-конференции объявила Служба центральных коммуникаций (СЦК) при Президенте РК. Цель конкурса – подчерк­нуть важность участия в выборах каждого казахстанца и тем самым способствовать высокой явке избирателей на избирательные участки. Конкурс организован общественным фондом молодых журналистов "Қаламгер азамат" с участием Союза художников Казахстана, ассоциации IT-компаний при информационной поддержке АО "Казконтент".



– Нас, казахстанских художников, радует инициатива, которая дает возможность посредством творчества активизировать явку избирателей, наглядно донести до казахстанцев, что голос каждого гражданина – это его будущее, – сказал председатель Союза художников РК, председатель жюри конкурса Байтурсын Омирбеков. – В этой творческой акции может принять участие любой желающий. Уверен, что конкурс объединит не только профессиональных и начинающих художников, но и активную молодежь, и всех казахстанцев с высокой граж­данской позицией.



Посредством телемоста на встрече выступил один из победителей телевизионного проекта Х-Factor Евгений Выблов из ВКО.



– Об этой акции я узнал от друзей, это очень хорошая инициатива, я намерен представить свои постеры и призываю всю казахстанскую молодежь участвовать в этом конкурсе, – сказал он.



Конкурс пройдет в три этапа с 17 марта по 20 апреля 2015 года. Акция организована на базе социальной сети EL.kz, в рамках конкурса на портале будут доступны функции онлайн-подачи заявок на участие, загрузка материалов, а также сервис для онлайн-голосования.



– Голосование будет прозрачным – выбирать лучшие постеры смогут интернет-пользователи и жюри конкурса, – уточнил президент Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции Константин Горожанкин.



Все вопросы относительно конкурса можно направлять на электронный адрес news@el.kz, либо в офис АО "Казконтент", г. Астана, ул. Орынбор, 8, Дом министерств, 3-й подъезд, телефоны: +7 (7172) 79-82-06, +7-701-888-96-63, +7-701-215-00-91.