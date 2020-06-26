Яркий бренд «королевы спорта» Казахстана

Идея знатоков спорта

За 29 лет в «Мемориале Гусмана Косанова» приняли участие спортсмены из 32 стран мира, в том числе из Индии, Ирана, Азербайджана, Литвы, Афганистана, Филиппин, Беларуси, Японии, Кении, Малайзии, России, Грузии, Ирака, Южной Кореи, Китая.

– Дебютные соревнования прошли 26 мая 1991 года. В то время они назывались «Открытые республиканские соревнования памяти заслуженного мастера спорта СССР Гусмана Косанова», – вспоминает бывший вице-президент Федерации легкой атлетики Казахстана заслуженный тренер Казахстана Алексей Кондрат (на снимке). – Организовывались эти соревнования силами Федерации легкой атлетики Казахской ССР и Государственным комитетом по делам молодежи, физической культуры и спорта.

На протяжении многих лет проведением «Мемориала» занимался коллектив маcтеров легкой атлетики – ветераны спорта, профессионалы своего дела Владимир Зыков, Амин Туяков (идейные вдохновители этих соревнований), Игорь Новицкий, Евгений Сивохин, Алексей Конд­рат и Вячеслав Сокирко. Идея же проведения этих состязаний возникла у заслуженного тренера КазССР Владимира Зыкова, председателя Государственного комитета Казахской ССР по делам молодежи, физкультуре и спорту Аманчи Акпаева и заслуженного мастера спорта СССР Амина Туякова. Все они были хорошими друзьями Гусмана Косанова.

Ключ к мировому спорту

Первые соревнования завершились победой команды ЦСКА, 2-е и 3-е места завоевали спорт­смены «Трудовых резервов» и «Динамо» соответственно.

Второй «Мемориал» был проведен среди сборных команд рес­публик Средней Азии и Казахстана. В общекомандном зачете лучшей стала отечественная дружина легкоатлетов.

В 1993 году соревнования проводились в личном первенстве. Кроме спортсменов Средней Азии и Казахстана, в «Мемориале» приняли участие спортсмены России, а двумя годами позже побороться за медали к нам прие­хали спорт­смены из Синьцзян-Уйгурского района КНР.

В 1996 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) рассмотрела просьбу федерации Казахстана включить турнир в календарь международных соревнований под эгидой ИААФ. Одновременно «Мемориал» был включен в календарь Азиатской ассоциации легкой атлетики (АААА). Таким образом, с этого времени в Алма­ты начали съезжаться атлеты почти со всего мира. Соревнования каждому из участников дают право устанавливать рекорды своих стран, завоевывать не только медали, но и лицензии в сезоны летних Олимпийских игр.

– В 1998 году в церемонии открытия «Мемориала Гусмана Косанова» принял участие нынешний Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, приехавший в Алматы по приглашению НОК РК, а также вице-президент компании «Дайм­лер Бенц» Маттиас Кляйнерт, – рассказывает Алексей Кондрат.

Знаковый 2016 год

Самое большее количество стран-участниц мы наблюдали в 2016 году, когда к нам приехали 337 спортсменов из 21 страны.

Кстати, по словам Алексея Михайловича, для команды Ирана «Мемориал» долгие годы был настоящей профессиональной отдушиной. Федерации многих стран бойкотировали иранскую команду, ее никто не приглашал. Казахстан давал возможность этой легкоатлетической сборной выступать на международных стартах.

XXVI «Мемориал Гусмана Косанова» 2016 года был признан Азиатской ассоциацией легкой атлетики лучшими соревнованиями Азии 2016 года.

За многолетнюю организацию «Мемориала» в 2017 году на чемпионате Азии в Бхубанешваре Алексею Кондрату, долгие годы работавшему в качестве генерального секретаря Легкоатлетической федерации Казахстана, была вручена награда «Лучший спортивный администратор Азиатской ассоциации-2016». Эту награду Алексей Михайлович получил из рук президент ИААФ лорда Себастьяна Коэ и президента ААА генерала Дахлана.

Яркие лидеры и новые имена

«Мемориал» всегда славился своими рекордами. В легкоатлетических состязаниях от Казахстана участвовали все лидеры национальной сборной.

– Все победители «Мемориа­ла» награждались призами. Это были и бытовая техника, и специально заказанные вазы с символикой федерации и «Мемориала», – вспоминает Алексей Михайлович. – Несколько раз в прошлые годы разыгрывались призы и среди зрителей. С 1994 по 2004 год сын Гусмана Косанова устанавливал дополнительные денежные призы для победителей соревнований. Такие же призы устанавливали и сами их вручали бывшие легкоатлеты. Вручались призы самому молодому участнику «Мемориала» за лучший результат и так далее.

И звезды первой величины принимали участие в «Мемориале»: олимпийский чемпион Виталий Савин, будущие олимпийские чемпионы Ольга Шишигина, Ольга Рыпакова, Дильшод Назаров, бронзовый призер Олимпиады Григорий Егоров, чемпион мира Игорь Потапович, призер чемпионатов мира в метании диска Аббас Самими (Иран), призер чемпионата мира в прыжках в высоту Majd Eddin Ghasal (Сирия), обладатель Кубка мира по спортивной ходьбе Сергей Корепанов, сильнейшие атлеты СССР Наталья Сорокивская, Александр Микитенко, Ирина Волынская, Игорь Курочкин, Вадим Оганян, Олег Сакиркин и другие.

В 2006 году федерация пригласила в качестве почетных гостей чемпионов и призеров Олимпийских игр Владимира Муравьева, Виталия Савина, Ольгу Шишигину, Вениамина Солдатенко, Татьяну Лесовую, Дмитрия Карпова.

На все соревнования «Мемориала Гусмана Косанова» приглашались ветераны легкой атлетики, ветераны спорта Казахстана. Постоянным почетным гостем был друг Косанова, известный футболист Тимур Сегизбаев, который вручал призы от Федерации футбола РК.