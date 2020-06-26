Яркий бренд «королевы спорта» Казахстана Статьи 26 июня 2020 г. 9:40 1336 Юлия Миленькая Идея знатоков спортаЗа 29 лет в «Мемориале Гусмана Косанова» приняли участие спортсмены из 32 стран мира, в том числе из Индии, Ирана, Азербайджана, Литвы, Афганистана, Филиппин, Беларуси, Японии, Кении, Малайзии, России, Грузии, Ирака, Южной Кореи, Китая.– Дебютные соревнования прошли 26 мая 1991 года. В то время они назывались «Открытые республиканские соревнования памяти заслуженного мастера спорта СССР Гусмана Косанова», – вспоминает бывший вице-президент Федерации легкой атлетики Казахстана заслуженный тренер Казахстана Алексей Кондрат (на снимке). – Организовывались эти соревнования силами Федерации легкой атлетики Казахской ССР и Государственным комитетом по делам молодежи, физической культуры и спорта. На протяжении многих лет проведением «Мемориала» занимался коллектив маcтеров легкой атлетики – ветераны спорта, профессионалы своего дела Владимир Зыков, Амин Туяков (идейные вдохновители этих соревнований), Игорь Новицкий, Евгений Сивохин, Алексей Кондрат и Вячеслав Сокирко. Идея же проведения этих состязаний возникла у заслуженного тренера КазССР Владимира Зыкова, председателя Государственного комитета Казахской ССР по делам молодежи, физкультуре и спорту Аманчи Акпаева и заслуженного мастера спорта СССР Амина Туякова. Все они были хорошими друзьями Гусмана Косанова.Ключ к мировому спортуПервые соревнования завершились победой команды ЦСКА, 2-е и 3-е места завоевали спортсмены «Трудовых резервов» и «Динамо» соответственно. Второй «Мемориал» был проведен среди сборных команд республик Средней Азии и Казахстана. В общекомандном зачете лучшей стала отечественная дружина легкоатлетов. В 1993 году соревнования проводились в личном первенстве. Кроме спортсменов Средней Азии и Казахстана, в «Мемориале» приняли участие спортсмены России, а двумя годами позже побороться за медали к нам приехали спортсмены из Синьцзян-Уйгурского района КНР.В 1996 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) рассмотрела просьбу федерации Казахстана включить турнир в календарь международных соревнований под эгидой ИААФ. Одновременно «Мемориал» был включен в календарь Азиатской ассоциации легкой атлетики (АААА). Таким образом, с этого времени в Алматы начали съезжаться атлеты почти со всего мира. Соревнования каждому из участников дают право устанавливать рекорды своих стран, завоевывать не только медали, но и лицензии в сезоны летних Олимпийских игр. – В 1998 году в церемонии открытия «Мемориала Гусмана Косанова» принял участие нынешний Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, приехавший в Алматы по приглашению НОК РК, а также вице-президент компании «Даймлер Бенц» Маттиас Кляйнерт, – рассказывает Алексей Кондрат.Знаковый 2016 годСамое большее количество стран-участниц мы наблюдали в 2016 году, когда к нам приехали 337 спортсменов из 21 страны. Кстати, по словам Алексея Михайловича, для команды Ирана «Мемориал» долгие годы был настоящей профессиональной отдушиной. Федерации многих стран бойкотировали иранскую команду, ее никто не приглашал. Казахстан давал возможность этой легкоатлетической сборной выступать на международных стартах.XXVI «Мемориал Гусмана Косанова» 2016 года был признан Азиатской ассоциацией легкой атлетики лучшими соревнованиями Азии 2016 года. За многолетнюю организацию «Мемориала» в 2017 году на чемпионате Азии в Бхубанешваре Алексею Кондрату, долгие годы работавшему в качестве генерального секретаря Легкоатлетической федерации Казахстана, была вручена награда «Лучший спортивный администратор Азиатской ассоциации-2016». Эту награду Алексей Михайлович получил из рук президент ИААФ лорда Себастьяна Коэ и президента ААА генерала Дахлана.Яркие лидеры и новые имена«Мемориал» всегда славился своими рекордами. В легкоатлетических состязаниях от Казахстана участвовали все лидеры национальной сборной.– Все победители «Мемориала» награждались призами. Это были и бытовая техника, и специально заказанные вазы с символикой федерации и «Мемориала», – вспоминает Алексей Михайлович. – Несколько раз в прошлые годы разыгрывались призы и среди зрителей. С 1994 по 2004 год сын Гусмана Косанова устанавливал дополнительные денежные призы для победителей соревнований. Такие же призы устанавливали и сами их вручали бывшие легкоатлеты. Вручались призы самому молодому участнику «Мемориала» за лучший результат и так далее. И звезды первой величины принимали участие в «Мемориале»: олимпийский чемпион Виталий Савин, будущие олимпийские чемпионы Ольга Шишигина, Ольга Рыпакова, Дильшод Назаров, бронзовый призер Олимпиады Григорий Егоров, чемпион мира Игорь Потапович, призер чемпионатов мира в метании диска Аббас Самими (Иран), призер чемпионата мира в прыжках в высоту Majd Eddin Ghasal (Сирия), обладатель Кубка мира по спортивной ходьбе Сергей Корепанов, сильнейшие атлеты СССР Наталья Сорокивская, Александр Микитенко, Ирина Волынская, Игорь Курочкин, Вадим Оганян, Олег Сакиркин и другие.В 2006 году федерация пригласила в качестве почетных гостей чемпионов и призеров Олимпийских игр Владимира Муравьева, Виталия Савина, Ольгу Шишигину, Вениамина Солдатенко, Татьяну Лесовую, Дмитрия Карпова.На все соревнования «Мемориала Гусмана Косанова» приглашались ветераны легкой атлетики, ветераны спорта Казахстана. Постоянным почетным гостем был друг Косанова, известный футболист Тимур Сегизбаев, который вручал призы от Федерации футбола РК.Свидетели спортивной истории– Первым лидерам «Мемориала» сегодня уже за 50 лет, они уже сами ветераны спорта, – говорит Алексей Кондрат. – Мы всегда стремились сделать интересную, запоминающуюся программу для гостей и участников события. Сегодня у меня в рабочих архивах сохранились плакаты соревнований прошлых лет. Вначале это были скромные советские плакаты без каких-либо изображений, на смену им пришли цветные, иллюстративные буклеты, в которых можно было найти историю соревнований, исторические очерки об Алма-Ате, портретные очерки о Гусмане Косанове, Амине Туякове, развитии казахстанской легкой атлетики. – К юбилейному, X «Мемориалу Гусмана Косанова» нам удалось убедить Министерство связи выпустить почтовую марку, посвященную великому спортсмену, – рассказывает Алексей Михайлович. – Это была первая спортивная почтовая марка Казахстана, посвященная конкретному человеку. То, что «Мемориал» был и остается популярным, – не просто слова. «Мемориал Гусмана Косанова» – крупнейшие соревнования в Центральной Азии и один из старейших турниров. При этом соревнования проводились в течение 29 лет без перерывов. Остается надеяться, что ситуация в текущем году из-за пандемии лишь отодвинет соревнования на более поздний срок. Многие годы в программе «Мемориала» выступали спортсмены с ограниченными возможностями, включая людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, проводились состязания среди атлетов с нарушениями слуха, среди ветеранов, а также забеги «Медеу-Марафона» с участием всех вышеперечисленных категорий.«Мемориал» всегда привлекал внимание представителей городских властей. Акимы города Алматы, послы стран – участниц соревнований с радостью отзывались на приглашение принять участие в церемониях открытия и закрытия турниров.В 2000 году на 10-м по счету «Мемориале» была организована настоящая шоу-программа в рамках церемонии открытия. Парашютисты с национальными флагами участников опускались прямо на поле стадиона и передавали флаги знаменосцам. На трибуне для почетных гостей находились полномочные послы и консулы Ирана, Индии, Малайзии, Китая, Узбекистана, России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. В разные годы проводились шоу воздушных шаров с логотипами «Мемориала», флаги стран-участниц парили над стадионом на небольшом дирижабле.Прославленный спринтер Косанов Гусман Косанов – серебряный призер Олимпийских игр, обладатель первой олимпийской медали в истории казахстанского спорта. Гусман Ситтыкович запомнился многим скромным, отзывчивым человеком. Родился казахстанский спортсмен на востоке Семипалатинской области, в селе Изатулла, в многодетной семье. Именно в родных краях Косанов сделал свои первые шаги в большой и сложный мир спорта. Участвуя в соревнованиях по лыжам и легкой атлетике, ему легко удавалось одерживать победу над сверстниками. Окончив 7 классов, Гусман уезжает в Семипалатинск и поступает в железнодорожное училище. Учебу с успехом совмещает с работой слесарем на железнодорожной станции и с занятиями лыжами, баскетболом и футболом. Команда «Локомотив», за которую выступал Косанов, была чемпионом города. Легкая атлетика, а именно бег на короткие дистанции, впоследствии стала главным направлением в спортивной жизни Гусмана Косанова. Он прошел долгий, тернистый и насыщенный спортивными состязаниями путь. Путь от победы на районных соревнованиях среди школьников до Олимпийских игр в Риме. К серьезным занятиям легкой атлетикой Гусман приступил в армии после того, как на гарнизонных соревнованиях пробежал 100 м за 12 секунд. 1960 год прошел для Косанова в упорных тренировках и целенаправленной подготовке к Олимпийским играм. Тот спортивный сезон он провел на высоком уровне – неоднократно пробегал 100-метровку за 10,4 секунды и был включен в олимпийскую сборную команду страны. В Риме в эстафете 4 х 100 м Гусман в составе советской «четверки» завоевал серебряную медаль и навсегда вошел в летопись отечественного спорта как первый казах, принесший Родине дебютное олимпийское «серебро». После Олимпиады на командном первенстве СССР в Киеве он стал победителем в беге на 200 м и в эстафете 4 х 400 м. Президиум Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР (высший спортивный орган в СССР) в соответствии с постановлением от 30 марта 1961 года наградил группу легкоатлетов, которые ежегодно в течение 5 лет показывали результаты мастера спорта СССР, знаком «Почетный мастер спорта СССР». В числе награжденных был и Гусман Косанов. В 1964 году Гусман Косанов выезжает на свои вторые Олимпийские игры в Токио, где занимает 5-е место в составе эстафетной команды 4 х 400 м. Превосходно спортсмен выступает на матчевой встрече СССР – США в Киеве. Вместе с товарищами по команде Эдвином Озолиным, Николаем Политико, Амином Туяковым он добивается победы над американскими спортсменами в эстафете 4 х 100 м с новым рекордом СССР. В конце того сезона Гусману Косанову за выдающиеся спортивные достижения присваивают звание «Заслуженный мастер спорта СССР». Гусман Косанов и Амин Туяков были удостоены и высоких правительственных наград. Гусман Косанов был награжден орденом Трудового Красного Знамени, Амин Туяков – орденом «Знак Почета». В 1965 году Косанов оканчивает Казахский государственный институт физической культуры, а в 1967-м покидает беговую дорожку и приступает к тренерской работе, сначала в областном совете «Динамо», а в 1969-м – в школе высшего спортивного мастерства. За подготовку спортсменов высокого класса ему присваивают звание заслуженного тренера Казахской ССР.