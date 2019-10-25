​Яркий матч с благими целями

Перед началом матча, состоявшегося на столичной «Барыс-Арене», Елбасы встретился с мировыми легендами тенниса Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

В ходе беседы со спортсменами Нурсултан Назарбаев пожелал им яркой и насыщенной игры.

– Казахстанцы очень счастливы видеть великих теннисистов планеты. Я всегда смотрю ваши игры. Вы достигли больших результатов в спорте, – сказал Первый Президент Казахстана.

Во время встречи Елбасы также пожелал теннисистам крепкого здоровья и поздравил Рафаэля Надаля c недавней женитьбой.

Собранные по итогам матча средства пойдут на благотворительные цели развития теннис­ной инфраструктуры в регионах страны, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.