Яркий пример жизни Свежий выпуск 428 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

В церемонии принял участие посол ЮАР в РК Шириш Манаклал Сони, представитель департамента общественной информации ООН в Алматы Властимил Самек, ученые, преподаватели и студенты. Свое выступление посол посвятил жизнеописанию Н. Манделы. Он пожелал, чтобы его жизнь стала ярким примером для молодежи.

– Мандела был сильным человеком, несмотря на тяжелые испытания, он сохранил веру в людей. Уверен, в этой аудитории вы соприкоснетесь с идеями свободы, равенства и братства этого выдающегося государственного деятеля, – сказал дипломат.

Он также отметил важность данного события в укреплении отношений двух государств.

В этот же день состоялись семинар «Международный день Нельсона Манделы: формирование активных волонтеров» и онлайн-конференция с участием ученых, преподавателей и студентов КазНУ и Durban University of Technology из ЮАР. Они ознакомились с фотографиями, книгами, журналами, видеоматериалами, посвященными Нельсону Манделе, а также студенческими эссе о его жизнедеятельности.



