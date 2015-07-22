Яркий пример жизни

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
В церемонии принял участие посол ЮАР в РК Шириш Манаклал Сони, представитель департамента общественной информации ООН в Алматы Властимил Самек, ученые, преподаватели и студенты. Свое выступление посол посвятил жизнеописанию Н. Манделы. Он пожелал, чтобы его жизнь стала ярким примером для молодежи.
– Мандела был сильным человеком, несмотря на тяжелые испытания, он сохранил веру в людей. Уверен, в этой аудитории вы соприкоснетесь с идеями свободы, равенства и братства этого выдающегося государственного деятеля, – сказал дипломат.
Он также отметил важность данного события в укреплении отношений двух государств.
В этот же день состоялись семинар «Международный день Нельсона Манделы: формирование активных волонтеров» и онлайн-конференция с участием ученых, преподавателей и студентов КазНУ и Durban University of Technology из ЮАР. Они ознакомились с фотографиями, книгами, журналами, видеоматериалами, посвященными Нельсону Манделе, а также студенческими эссе о его жизнедеятельности.

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