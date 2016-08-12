​Яркий путь Динары

Имя Динары Садуакасовой – трехкратной чемпионки мира, трехкратной вице-чемпионки Азии и многократной чемпионки страны – часто звучит не только в устах специалистов, но и всех казахстанских болельщиков, которые связывают с ней большие надежды. Она одна из самых ярких представителей молодых гроссмейстеров, благодаря которой шахматы получили активное развитие в нашей стране. При этом можно вспомнить тот факт, что она первой среди девушек завоевала медаль для Казахстана на чемпионатах мира (в 2007 году), показав, что такие громкие победы возможны благодаря любви к этой древней игре, труду и, конечно же, таланту.

Она порадовала своими недавними результатами, заняв первое место и завоевав путевку на чемпионат мира среди женщин на проходившем в Душанбе чемпионате Азии зоны 3.4. Также можно отметить и ее блестящее выступление на чемпионате Азии среди взрослых, где она взяла «серебро».

У нее всегда очень плотный график. Недавно Динара вернулась со Всероссийской универсиады, где завоевала очередные в своей карьере золотую и серебряную медали. А совсем скоро она вылетит в Индию, на первенство планеты (до 20 лет), где мы, конечно же, вновь ждем от нее большого успеха.

Каждый год этот молодой гроссмейстер играет по 8–11 турниров, при этом старается больше проводить встреч с мужчинами. К примеру, в прошлом году играла в Дохе в рейтинговом open-турнире Qatar Masters. Можно также отметить чемпионаты мира 2010, 2012 и 2014 годов, где спортсменка завоевала три золотые медали в категории среди девушек до 14, 17 и 18 лет.

До сегодняшнего дня шахматы условно разделены на мужские и женские. Условно, потому что женщины могут участвовать в мужских турнирах, а мужчины в женских нет. В последнее время количество профессио­нальных шахматисток стало увеличиваться, но цифры все равно несоизмеримы. Женщин в шахматах намного меньше, чем мужчин, значит, и пробиться в мировую элиту у них меньше шансов. Но это их не останавливает. Ведь примером для них является величайшая шахматистка Юдит Полгар, которая доказала, что в этой игре нет разделения на слабый и сильный пол. Вот и Динара убеждена, что она будет в числе сильнейших – по интеллекту – людей планеты. У нас нет сомнения, что, помимо звания женского международного гроссмейстера, получит такой же статус и среди мужчин.

А еще у нее есть мечта – стать Послом доброй воли. Наша соотечественница на собственную стипендию издала книгу для начинающих «Первые шаги в шахматах», которые бесплатно раздала в школы и образовательные центры. Помимо этого, она очень часто передает игрушки, книги и вещи в детские дома. Не многие в ее возрасте могут не только совершать, но даже и думать о таких поступках.

Динара – человек разносторонний. В столичный шахматный клуб им. Х. С. Омарова пятилетнюю девочку привела мама, которая сама очень любит эту игру. Вместе с постижением азов интеллектуальной игры она еще параллельно посещала музыкальную школу (с отличием окончив ее по классу фортепиано), а также секцию по художественной гимнастике. Но все же в определенный момент она встала перед выбором и, конечно же, остановилась на шахматах. Начиная с 8 лет пришло и первое признание, когда она стала добиваться успеха на серьезных турнирах.

Шахматы – это ее призвание, но и не чужды ей и другие увлечения. Особое внимание она уделяет изучению иностранных языков. Помимо английского, ей интересны арабский, французский и корейский языки. И тут ей помогают пение, просмотр фильмов на языке оригинала.

Все, кто знаком с Динарой, отмечают ее целеустремленность в достижении поставленных целей. В 2011 году по инициативе студентов и преподавателей ЕНУ им. Л. Н. Гумилева был открыт Клуб имени Садуакасовой, где она очень часто проводит встречи. А еще она участвует в форумах, делится опытом и дает сеансы одновременной игры в детских центрах развития Астаны, школах и университетах. При этом особое внимание она уделяет детям, для которых является настоящим кумиром.

Газета «Казахстанская правда» пристально следит за успехами юной казахстанки, благодаря которой о нашей стране все больше узнают во всех уголках мира. Мы желаем ей удачи во всех турнирах и ждем очередного успеха в ближайшем времени в Индии.