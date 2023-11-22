Яркий след в поэзии

Приветственную речь участникам конференции от имени ректора ЕНУ им. Л. Гумилева Ерлана Сыдыкова зачитала проректор университета Лязат Нуркатова:

– Марфуга Бектемирова была с нами недолго, но оставила яркий след в отечественной литературе. Сегодня о творчестве поэтессы известно не только в нашей стране, но и за рубежом.

От имени руководства университета она вручила медаль Льва Гумилева супругу Марфуги Бектемировой – писателю Есенгельды Суюнову.

Марфуга Бектемирова продолжила славную традицию поэзии Абая, Сакена Сейфуллина, Магжана Жумабая, Мукагали Макатаева. На это обратил внимание секретарь партии «Amanat» Руслан Алишев.

– Ее стихи находят отклик в серд­це каждого читателя. Несмотря на то, что ее с нами нет, творчество поэтессы живет и поныне. У нас остались ее бессмертные труды, которые уже стали частью золотого фонда казахской литературы, – отметил он.

Так чем же уникальна и притягательна поэзия акмолинского автора? Творчество поэтессы проанализировала профессор ЕНУ, филолог Жанат Аймухамбет:

– Марфуга Бектемирова привнес­ла в казахскую поэзию нежность и женственность. Чистота и искренность – вот главный лейтмотив ее стихов. Она часто обращалась к небу и звездам, ее душа парила на неведомых высотах. Но при этом она могла по-новому взглянуть на повседневные вещи и передать их глубокий смысл. От взгляда поэтессы не ускользнули красота распускающегося цветка, пение птиц, шорох листьев. Она любила жизнь!

Председатель комитета языковой политики МНВО РК Ербол Тлешов отметил, что Марфуга Бектемирова не только талант­ливый литератор, но и превосходный журналист и переводчик. Она окончила журфак КазГУ им. аль-Фараби, долгие годы работала корреспондентом в различных газетах страны и на радио, писала много о жизни родного края.

По видеосвязи к конференции подключился первый секретарь правления Союза писателей России Геннадий Иванов. По его словам, в 2007 году в Москве вышел сборник стихотворений Марфуги Бектемировой на русском языке «Белый парус мечты» тиражом в 10 тысяч экземпляров.

– В России имя Марфуги Бектемировой известно многим. Мы благодарны ей за то, что она много лет занималась переводами стихов Анны Ахматовой на казахский язык. Пусть ее поэтическая звезда, даже после ее жизни, поднимается все выше и выше! – пожелал Геннадий Иванов.

В ходе конференции о творчест­ве и знакомстве с Марфугой Бектемировой также рассказали руководитель столичного филиала Союза писателей Казахстана Даулеткерей Капулы, профессор и филолог из Кыргызстана Аида Эгембердиева, профессор Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынулы Алмасбек Абсадык и другие участники.

Родилась поэтесса в 1958 году в Енбекшильдерском районе ныне Акмолинской области. Воспитанием девочки, рано оставшейся без родителей, занимались дедушка и бабушка. Детство Марфуга провела в живописных местах Бурабайского района, головокружительные красоты которых оказали влияние на ее творчество. В 14 лет Марфуга написала стихотворение «Аққуым менің, қайдасың?», на которое композитор Ануарбек Бекжанов сочинил музыку. Так появилась на свет одноименная песня, которая стала невероятно популярной в народе.

Марфуга Бектемирова является автором глубоко лирических сборников стихотворений «Жанары жәудір дүние», «Айдыным менің», «Ғашық жүрек», «Еңлікгүл», «Менің Атлантидам», «Аққуым менің, қайдасың?», «Озера души», «Белый парус мечты».