Ярко и интересно

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Культура

08В рамках фестиваля «Россия – Казахстан: XXI век», проводимого по Программе культурного сотрудничества Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и информации Республики Казахстан, в Москве прошли гастроли одного из старейших и, безусловно, любимейших казахстанских театров.

Сотрудничество с российскими коллегами – неотъемлемая часть истории и добрая традиция: гастроли лермонтовцев в России и, в частности, в Москве, проходят регулярно. Более того, с главным городом Российской Федерации связана знаковая для театра веха: именно после успешных гастролей в Первопрестольной, состоявшихся в 1975 году, ему было присвоено высокое звание «академический».

Нынешняя творческая презентация по ряду признаков также была не рядовой.

Во-первых, показ лучших спектаклей из репертуара театра в Москве ознаменовал собою начало мероприятий, приуроченных к празднованию его 80-летнего юбилея, который отмечается в нынешнем году.

Второй экстраординарный нюанс – впервые предоставленная труппе возможность засвидетельствовать собственное творчество на великой сцене Московского художественного театра им. А. П. Чехова. Этот факт, к слову, спровоцировал незаурядный интерес представителей российских СМИ. Вопрос «готовности» казахстанского театра к выступлению на престижнейшей театральной площадке мира активно дискутировался на пресс-конференции, состоявшейся в преддверии театральных показов в редакции ИТАР ТАСС.

Впрочем, подобная прямолинейность не смутила художественного руководителя театра им. М. Ю. Лермонтова, народного артиста РК, лауреата Государственной премии Казахстана Рубена Андриасяна:

– Нам очень хочется проверить себя на столь высоком уровне, как взыскательный московский зритель, – констатировал Рубен Суренович, – я очень хочу, чтобы наши актеры доказали здесь, в Москве, что заслуживают зрительской любви.

В театре им. М. Ю. Лермонтова работают и актеры, давно уже и по праву такую любовь снискавшие. Один из них – заслуженный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Российской Федерации Владимир Толоконников в представлении не нуждается: многие воплощенные им образы, яркие и колоритные, стали «визитными карточками» современного российского кинематографа. Но, очевидно, в театральной ипостаси волнение – явление, свойственное даже мэтрам.

– У меня ноги подкашиваются от того, что вы наговорили! Мы играли в разных московских театрах, но МХТ – это классика, история, и, конечно, волнение есть. И напрасно вы думаете, что мы ничего не боимся. Еще как боимся, просто скрываем! Но: как будет, так и будет! – резюмировал В. Толоконников.

…Сегодня, по завершении гастролей, можно констатировать: переживания по поводу зрительского восприятия были тщетными, взыскательная московская пуб­лика на протяжении четырех театральных вечеров аплодировала казахстанским актерам и режиссерам.

Во многом успех презентации обеспечил гастрольный репертуар, который наиболее полно отражает сегодняшнее лицо театра, «интересный и нестандартный», каким счел его заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии РФ, президент Школы-студии МХАТ Анатолий Смелянский.

Открылись гастроли своеобразным «актом наглости». Так определил Р. Андриасян включение в программу гастролей спектакля «Вишневый сад» в собственной постановке. Выбор был действительно рисковым, что и говорить, ведь лирическая комедия А. П. Чехова впервые была реализована именно на сцене МХТ, где идет по сей день. Более того, бессмертная пьеса – неизменная составляющая репертуара еще восьми московских театров!

– Это знак нашего поклонения великому русскому писателю, – сказал режиссер, подчеркнув также, что чеховские персонажи нисколько не устарели, они актуальны и сегодня, а пьеса Чехова не привязана к конкретному времени: у многих людей и в современном мире нет уверенности в завтрашнем дне, почва под ногами зыбка и неопределенна…

Современная драматургия была представлена пьесой Евгения Гришковца и Анны Матисон «Дом» (также в постановке Рубена Андриасяна). По достоинству оценили зрители спектакли «Отель двух миров» по притче Эрика-Эммануэля Шмитта в постановке заслуженного деятеля Казахстана Игоря Гонопольского и «Визит дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта в постановке заслуженного артиста России Владимира Еремина.

В гастрольных спектаклях были задействованы ведущие артисты театра: заслуженный деятель РК и лауреат Государственной премии Казахстана Ирина Лебсак, заслуженные артисты и заслуженные деятели Казахстана Геннадий Балаев, Татьяна Банченко, Марина Ганцева, Наталья Долматова, Нина Жмеренецкая, Виталий Гришко, Александр Зубов, Анатолий Креженчуков, Валентина Зинченко, Дмитрий Скирта и другие.

Также в течение четырех дней показа спектаклей в фойе МХТ им. А. П. Чехова экспонировалась выставка графики известного казахстанского художника Виктора Поликарпова, многие из работ которого находятся в частных коллекциях Европы и США.

В заключение отмечу, что в рамках фестиваля «Россия – Казахстан: XXI век» реализуется множество концертов, гастролей, выставок и других мероприятий, которые организаторы масштабного проекта стараются делать все более яркими и интересными. По словам заместителя директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ Ольги Жуковой, Россию и Казахстан многое связывает, потому фестиваль – один из приоритетных и перспективных сов­местных проектов.

Ольга КАЗАНЦЕВА, Москва

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