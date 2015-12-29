​Ярко и очень весело

На торжество пригласили победителей предметных олимпиад, конкурсов и спортивных турниров, отличников и активистов, детей с ограниченными возможностями, из малообеспеченных и многодетных семей. Праздник вокруг зеленой красавицы получился ярким и веселым. Юные кызылординцы стали участниками красочного театрализованного представления «Новогодняя сказка Шелкового пути», пели, танцевали, рассказывали стихи. И конечно же, особую атмосферу празднику задало видеопоздравление Главы государства.

– Мы встречаем Новый год с новыми достижениями. Знаю, вы хорошо потрудились в этом году – показали хорошие результаты в учебе, побеж­дали на конкурсах и соревнованиях. Меня это очень радует. Вы родились в годы независимости Казахстана, живете в счастливое время. Мы всегда стараемся создать для вас лучшие условия для обучения и развития. Верю, что все вы вырастете образованными и развитыми людьми, которые будут любить свою Родину – Респуб­лику Казахстан, – сказал Нурсултан Абишевич, пожелав юным казахстанцам отличной учебы, здоровья, счастья.

Тепло поздравил участников новогоднего бала и аким области Крымбек Кушербаев, поделившийся с ребятами значимыми событиями уходящего года, который оказался для кызылординцев очень плодотворным на достижения. Потом пришел черед чаепития с огромным тортом и вручением подарков. От имени Главы государства все участники праздника получили поздравительные открытки и сласти, книги и ноутбуки.