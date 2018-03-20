​Ярмарка чудес

790
Максут Иржанов

Красочная встреча мастеров двух стран прошла в рамках казахстанско-узбекистанского туристского форума, организованного АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» при поддержке Министерства культуры и спорта РК, и стала одним из мероприятий по продвижению транснационального бренда «Великий шелковый путь». Посетители ТРЦ «Хан шатыр» смогли ознакомиться с искусными творениями ремесленников, понять особенности культуры дружественных государств. Более 40 участников представили деревянную и глиняную посуду, игрушки, предметы домашнего обихода из войлока и кожи, ювелирные украшения, образцы национальной одежды, сувениры…

В изготовлении ковровых изделий, украшений из серебра и меди сами мастера и посетители находили много общего. Но были и творения, четко отражающие национальный колорит, присущий только узбекскому или казахскому народу.

Нельзя было без восторга смот­реть на удивительные изделия мастера по чеканке и резьбе по металлу Шавката Гуламова из Бухары. Расписные блюда, подносы, шкатулки, шахматы и сувениры из латуни, меди и мельхиора приковывали внимание многих посетителей. По словам ремес­ленника, такие изделия могут делать только в Бухаре. В других городах Узбекистана и других странах он подобных не встречал. Кстати, работы Шавката Гуламова демонстрировались в холле теат­ра Astana Opera в день открытия Года Узбекистана в Казахстане.

– Такие встречи – хорошая возможность обменяться опытом, – уверен гость из Узбекистана. – Я и мои коллеги готовы сотрудничать с казахстанскими партнерами.

Карагандинец Ермек Карим и астанинец Абулхаир Оразбахов, представившие на выставке свои изделия из дерева и кожи, тоже готовы сотрудничать с узбекскими мастерами.

– Конечно, у двух братских народов много общего в культуре, но есть и свои специфические отличия, – говорили наши мастера. – Нам интересно знакомиться с работами друг друга, перенимать опыт.

Cреди участников с казахстанской стороны обратили на себя внимание столичные умельцы из мастерской «Жас отау», благотворительного общественного фонда по поддержке людей с инвалид­ностью по слуху «Безмолвный мир», социально ориентированного проекта «Гончарное искусство для всех». Во время выставки-ярмарки состоялся и яркий танцевальный флешмоб, который зарядил гос­тей и участников мероприятия энергией, подарил позитивные эмоции и отличное настроение.

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]