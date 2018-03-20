Ярмарка чудес
Максут Иржанов
Красочная встреча мастеров двух стран прошла в рамках казахстанско-узбекистанского туристского форума, организованного АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» при поддержке Министерства культуры и спорта РК, и стала одним из мероприятий по продвижению транснационального бренда «Великий шелковый путь». Посетители ТРЦ «Хан шатыр» смогли ознакомиться с искусными творениями ремесленников, понять особенности культуры дружественных государств. Более 40 участников представили деревянную и глиняную посуду, игрушки, предметы домашнего обихода из войлока и кожи, ювелирные украшения, образцы национальной одежды, сувениры…