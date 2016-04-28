Ярмарка идей открылась в Алматы

Общество
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Ярмарка социальных проектов и идей открылась в Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ktk.kz.

Тема нынешней ярмарки – "Счастливое детство сегодня – сильный Казахстан завтра!"

"На суд общественности предложили 163 проекта по созданию уникальных детских центров развития, по возобновлению тимуровского движения и поддержке семей, которые хотят взять приемного ребенка, и многое другое", – передает телеканал.

Главными критериями оценки конкурсных работ являются социальная значимость, актуальность и необычный подход. Фонд Первого Президента РК готов профинансировать самые нужные из представленных проектов.

"...Очень важно для нас было смотреть бюджет. У некоторых вообще бюджета не было, к сожалению. У некоторых не было допфинансирования. Было много заложено на зарплату руководителям. Но вообще большинство проектов были сильными", – отметил член отборочной комиссии Сагынгали Елькеев.

Как стало известно, из 163 проектов жюри предварительно одобрило 16 идей. Какие из них окажутся самыми лучшими, пока неизвестно. "В любом случае все они будут направлены на улучшение жизни казахстанцев", – говорят организаторы.

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