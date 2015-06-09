Свежий выпуск Ярмарка креативных методик Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Приветственным словом ярмарку открыли директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской области» Еркин Исимбаев и вице-президент Общероссийского союза общественных объединений Всероссийского молодежного центра «ОЛИМП» (Москва) Ирина Козина.

– Значение любой инициативы проверяется временем, – отметил Е. Исимбаев. – По словам постоян­ных участников ярмарки, она органично вписалась в приграничную интеграцию педагогического пространства Казахстана и России. Это признано не только педагогами, но и управленческими структурами. В нынешнем году, к примеру, она вошла в план мероприятий МОН РК.

За прошедшее время в ярмарках приняли участие более 5 000 работников образования Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областей, Алматы, Астаны, Самарской, Кемеровской областей и Алтайского края РФ. Количество проектов увеличилось с 286 в 2011 году до 1 263 – в нынешнем.

В ходе нынешнего мероприятия благодарственными письмами и знаком «Табыс тугыры» были награждены отдел образования Кокшетау, который представил наибольшее количество проектов, отдел образования Буландынского района, также отмечены отдельные школы.

Востребованность ярмарок говорит о том, что учитель сегодня испытывает потребность в новых идеях, технологиях. Особенно это важно для педагогов из малокомплектных школ, для которых они, может быть, единственная возможность полноценно пообщаться со своими коллегами не только из области и республики, но и других стран.

Международное жюри дало высокую оценку проектам педагогов, в частности, Высшей технической школы Кокшетау, сервисно-технического колледжа № 1 и других учреждений образования. По итогам ярмарки 75 работников образования получили 15 золотых, 25 серебряных и 35 бронзовых сертификатов, более 500 отмечены «символами успеха», благодарственными письмами. Все это успешно работает на повышение имиджа учителя.

Об этой ярмарке теперь знают во многих областях республики. Участниками юбилейной стали инс­титуты повышения квалификации Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областей, Алматы и Астаны.

В течение двух дней шла нап­ряженная работа: проводились мастер-классы, презентации авторских материалов. Ярмарка всегда идет в ногу со временем. А организационная структура постоянно меняется, добавляются новые формы представления труда педагогов, их талантов. Оригинальность и практическая ориентированность материалов, с которыми выступают учителя, широкая география участников, внимание общественности, интерес международных партнеров говорят о том, что образование сегодня находится в авангарде инновационных достижений.



