Ярмарка креативных методик

Приветственным словом ярмарку открыли директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской области» Еркин Исимбаев и вице-президент Общероссийского союза общественных объединений Всероссийского молодежного центра «ОЛИМП» (Москва) Ирина Козина. – Значение любой инициативы проверяется временем, – отметил Е. Исимбаев. – По словам постоянных участников ярмарки, она органично вписалась в приграничную интеграцию педагогического пространства Казахстана и России. Это признано не только педагогами, но и управленческими структурами. В нынешнем году, к примеру, она вошла в план мероприятий МОН РК. За прошедшее время в ярмарках приняли участие более 5 000 работников образования Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областей, Алматы, Астаны, Самарской, Кемеровской областей и Алтайского края РФ. Количество проектов увеличилось с 286 в 2011 году до 1 263 – в нынешнем. В ходе нынешнего мероприятия благодарственными письмами и знаком «Табыс тугыры» были награждены отдел образования Кокшетау, который представил наибольшее количество проектов, отдел образования Буландынского района, также отмечены отдельные школы. Востребованность ярмарок говорит о том, что учитель сегодня испытывает потребность в новых идеях, технологиях. Особенно это важно для педагогов из малокомплектных школ, для которых они, может быть, единственная возможность полноценно пообщаться со своими коллегами не только из области и республики, но и других стран. Международное жюри дало высокую оценку проектам педагогов, в частности, Высшей технической школы Кокшетау, сервисно-технического колледжа № 1 и других учреждений образования. По итогам ярмарки 75 работников образования получили 15 золотых, 25 серебряных и 35 бронзовых сертификатов, более 500 отмечены «символами успеха», благодарственными письмами. Все это успешно работает на повышение имиджа учителя. Об этой ярмарке теперь знают во многих областях республики. Участниками юбилейной стали институты повышения квалификации Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областей, Алматы и Астаны. В течение двух дней шла напряженная работа: проводились мастер-классы, презентации авторских материалов. Ярмарка всегда идет в ногу со временем. А организационная структура постоянно меняется, добавляются новые формы представления труда педагогов, их талантов. Оригинальность и практическая ориентированность материалов, с которыми выступают учителя, широкая география участников, внимание общественности, интерес международных партнеров говорят о том, что образование сегодня находится в авангарде инновационных достижений.