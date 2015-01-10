Ярмарка мастериц Свежий выпуск 614 Ольга БЕРЕЖНОВА, Актау

В поисках оригинального и интересного подарка горожане все чаще обращаются к рукодельницам. Игрушки, свечи, необычные сладости, аксессуары для волос, украшения из бисера и натуральных камней, открытки и блокноты – вот далеко не полный список изделий, которые были представлены здесь.

По традиции во время ярмарки состоялся розыгрыш лотереи, были организованы бесплатные мастер-классы для детей и взрослых, faсe-art и nail-art. В специальной фотозоне желающим предлагалось сделать яркие и незабываемые снимки и распечатать их в виде сувенирных магнитов и карточек любых размеров.



