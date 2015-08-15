Свежий выпуск Ярмарка на колесах Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

По информации Канатбека Оспанбекова, начальника областного управления сельского хоязйства, общая стоимость продукции оценивается в 139 918 000 тенге. Причем продавать ее будут по ценам на 15–20% ниже рыночных. Это уже не первая в нынешнем году сельскохозяйственная ярмарка, которую крестьяне юга организуют в Алматы. Практика показывает, что подобная торговля вызывает интерес со стороны горожан, которые стараются запастись плодоовощной продукцией по сниженным ценам. К тому же сейчас – время заготовки консервов и компотов на зиму, и у алматинцев есть возможность приобрести все необходимое в одном месте.

Из года в год в ЮКО увеличивается объем производства овощей и фруктов, что является результатом государственной политики развития сельского хозяйства. В области в этом сезоне планируется произвести не менее 850 тыс. тонн овощей, 1 200 тыс. тонн бахчевых, 85 тыс. тонн плодово-ягодных, 58 тыс. тонн винограда. Это превышает потребность населения области по овощам в 2 раза, по бахчевым – в 6 раз, по плодово-ягодным и винограду – в 3 раза. Так что южане активно ищут новые рынки сбыта и расширяют географию поставок своего урожая.