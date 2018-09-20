Ярмарка недвижимости по программе "7-20-25" пройдет в Астане

Все квартиры Астаны, продающиеся по программе "7-20-25", будут представлены на Ярмарке недвижимости #expohomsters, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "Ипотечная организация "Баспана".
Ярмарка состоится 22-23 сентября в ТРЦ Mega Silk Way.
В ней примут участие представители 14 жилых комплексов Астаны. Застройщики предоставят посетителям подробную информацию о имеющемся в наличии жилье, цене и возможностях его приобретения через программу "7-20-25". Консультировать посетителей также будут представители банков второго уровня и специалисты ипотечной организации "Баспана".
Напомним, первая ярмарка жилья прошла в Алматы и собрала свыше 7 тысяч посетителей.
Ярмарка состоится 22-23 сентября в ТРЦ Mega Silk Way.
В ней примут участие представители 14 жилых комплексов Астаны. Застройщики предоставят посетителям подробную информацию о имеющемся в наличии жилье, цене и возможностях его приобретения через программу "7-20-25". Консультировать посетителей также будут представители банков второго уровня и специалисты ипотечной организации "Баспана".
Напомним, первая ярмарка жилья прошла в Алматы и собрала свыше 7 тысяч посетителей.