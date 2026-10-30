Ярмарка товаропроизводителей Акмолинской области пройдет в Астане 31 октября

Столица

В Астане на территории ипподрома «Қазанат» 31 октября состоится сельскохозяйственная ярмарка  с участием товаропроизводителей Акмолинской области. Мероприятие будет проходить один день, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата

Фото: акимат Астаны

В ярмарке примут участие товаропроизводители из 20 районов Акмолинской области, которые представят широкий ассортимент сельскохозяйственной и продовольственной продукции собственного производства общим объемом 497,21 тонны, в том числе: мясную продукцию — 154 тонны; молочную продукцию — 31,75 тонны; овощную продукцию — 227 тонн; колбасные изделия и мясные полуфабрикаты — 23 тонны; прочую бакалейную продукцию — 62 тонн; яйца куриные — 150 тыс. штук.

Проведение ярмарки направлено на обеспечение жителей столицы качественной сельскохозяйственной и продовольственной продукцией по доступным ценам, поддержку отечественных производителей, а также развитие прямых поставок от производителей к потребителям.

Мероприятие 31 октября станет заключительной сельскохозяйственной ярмаркой текущего года в столице. Проводиться она будет на территории ипподрома «Қазанат» по адресу: шоссе Қарқаралы, 1.

#Астана #ярмарка #Акмолинская область

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