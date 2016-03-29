​Ярмарка вакансий

Свежий выпуск
Полина ФЕДОРОВА, Астана

В этот раз потенциальные работодатели сами пришли в альма-матер, чтобы подобрать кадры для производства. Более 40 предпринимателей предложили будущим выпускникам различные варианты практики и трудоустройства. Для них это прекрасная возможность получить практические навыки и в будущем сделать собственную карьеру.

В ярмарке вакансий приняли участие не только студенты, но и молодые специалисты. Они могли изу­чить перечень свободных вакансий в интересной для них отрасли и напрямую пообщаться с несколькими работодателями одновременно.

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