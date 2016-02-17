Ярмарка вакансий

В этот день 35 работодателей представили широкий спектр вакансий для специалистов высокой и средней квалификации. Требовались не только инженеры, врачи, учителя, воспитатели, но и швеи, слесари, электрогазо­сварщики, электромонтеры, токари, машинисты автокрана и многие другие специалисты. Предложения отвечали интересам безработных граждан в возрасте от 50 лет и старше и молодежи до 29 лет, а также горожан, входящих в целевые группы: инвалидов, воспитанников детских домов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

Для них с целью информирования об условиях программы «Дорожная карта занятости-2020» были подготовлены буклеты, из которых можно узнать о социальных рабочих местах и выплатах в случае потери работы.