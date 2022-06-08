«Ярмарка вакансий» для миллениалов

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрен ход проведения посевной, а также меры по обеспечению занятости населения.

Аграрный сезон: меры поддержки АПК

Как доложил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, на сегодня сев зерновых культур завершен во всех регионах респуб­лики, кроме двух областей – Актюбинской, где посеяно 97,7%, и Западно-Казахстанской – 86,2%.

– В этих регионах работы затянулись из-за обильных осадков в разгар посевной. Земледельцы должны завершить сев до конца текущей недели, – пояснил министр.

В целом по стране яровые культуры посеяны на площади 19,8 млн га, или 100,2% от плана, картофель – на 189,6 тыс. га, овощи и бахчевые – на 269,2 тыс. га, многолетние травы – на 429,6 тыс. га. Завершен сев масличных культур на площади 3,1 млн га, сахарной свеклы – 12,3 тыс. га, хлопчатника – 121,1 тыс. га.

В текущем году общая площадь посевов сельскохозяйственных культур составила 23,1 млн га, что на 105 тыс. га выше прошлогоднего уровня.

Говоря о мерах по диверсификации посевных площадей и отходу от монокультур, глава Минсельхоза сообщил, что в нынешнем сезоне площади зерновых сокращены на 285,5 тыс. га в пользу масличных и кормовых культур, под них нынче отведено, соответственно, 24,9 тыс. и 448,1 тыс. га, картофеля – 2,4 тыс. га, овощей – 1,7 тыс. га.

– На проведение посевной с февраля по июнь аграриям выделено дизтопливо в объеме 400,2 тысячи тонн – на 20 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Средняя цена дизтоплива для сельхозпроизводителей составила 200 тенге за литр – на 15% ниже рыночных цен, – сообщил Ербол Карашукеев.

К настоящему времени оплачена поставка 378,5 тыс. тонн дизтоплива, или 95% от плана, отгружено – 359 тыс. тонн.

Министр также сообщил, что в этом году засыпка семян осуществлена на 100% от плана. При этом особых проблем с наличием семян, в том числе российской селекции, не наблюдалось. Проведена их экспертиза. По итогам этой работы 99% семенного фонда признано кондиционным, 92% соответствует 1 и 2 классу посевного стандарта. На субсидирование мер по закупу семян в местных бюджетах предусмот­рено 11,8 млрд тенге.

Что касается удобрений, то глава ведомства сообщил: в текущем году планируется внести их на поля в объеме 670,2 тыс. тонн, это на 43,7 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня.

В общей сложности заключено договоров с поставщиками на отгрузку 478,3 тыс. тонн минеральных удобрений. По состоянию на 7 июня аграриям отгружено 396,1 тыс. тонн. Остальной объем – резерв на осень.

Для субсидирования закупа минеральных удобрений предусмотрено 38,4 млрд тенге. На эти цели дополнительно из респуб­ликанского бюджета выделено 11,6 млрд тенге. В итоге выходит, что 50% стоимости удобрений, приобретенных аграриями для повышения урожайности полей, будет возмещаться государством.

В рамках мер по снижению стоимости отечественных удоб­рений по линии Аграрной кредитной корпорации обеспечено финансирование весенне-полевых и уборочных работ в сумме 140 млрд тенге.

На сегодня в рамках программы «Кең дала» профинансировано более 3 тыс. субъектов АПК на сумму 84,1 млрд тенге. И, как заверил глава ведомства, кредитование по данной программе будет продолжено, в том числе мероприятий по защите растений.

В рамках программы форвардного закупа в Продовольственную контрактную корпорацию поступило 552 заявки от 371 агрохозяйства на сумму свыше 93,7 млрд тенге. Профинансировано более 440 заявок на 80 млрд тенге. Решено также выделить порядка 20 млрд тенге на форвардный закуп для формирования 200 тыс. тонн зернофуражного фонда, необходимого в качестве резерва на случай повторения засухи 2021 года.

До 10 наименований расширен и перечень закупаемых Продкорпорацией культур: пшеницы мягких и твердых сортов, ячменя, овса, подсолнечника, льна, рапса, сои, гречихи и кукурузы. При этом общая сумма финансирования по программе форвардного закупа составит 100 млрд тенге.

Согласно прогнозам «Казгид­ромета» в нынешнем сезоне наблюдается благоприятная погода для будущего урожая. Ожидается выпадение осадков во всех зерносеющих регионах.

В южных областях страны и в этом году наблюдается дефицит влагообеспеченности. Поэтому, как отметил глава Минсельхоза, для данных регионов актуальными остаются вопросы обеспечения фермеров поливной водой. О ситуации с посевной доложили также акимы Северо-Казахстанской и Акмолинской областей.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что Правительством приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению аграрной отрасли. В текущем году общий объем бюджетного кредитования на поддержку субъектов АПК доведен до 140 млрд тенге, вдвое (до 80 млрд тенге) увеличено финансирование форвардного закупа сельхозпродукции. В целом при уточнении бюджета текущего года на эти цели было дополнительно выделено 298 млрд тенге.

– В прошлом году, несмотря на засуху, аграрной отрасли удалось полностью обеспечить зерном внутренние потребности. Мы выполнили экспортные обязательства и сформировали соответствующие запасы. До сбора нового урожая внутренний рынок полностью обеспечен зерном, – отметил Алихан Смаилов.

Глава Правительства поручил принять необходимые меры по поддержке прикладных научных исследований и развитию агронауки, в том числе научно-селекционных проектов по выведению засухоустойчивых высокоурожайных сортов сельхозкультур, подходящих для климатических условий нашей страны.

– Следует взять на особый контроль вопросы соблюдения агротехнологий, способствующих росту урожайности в сфере земледелия. Необходимо также обеспечить своевременность заключения контрактов на поставку растениеводческой продукции, провести детальное обсуждение с бизнес-сообществом всех планируемых изменений по совершенствованию мер господдержки субъектов АПК, – поручил глава Правительства.

Аграрному ведомству надлежит акцентировать внимание на исполнении обязательств сельхозпроизводителей по свое­временной поставке в «Продкорпорацию» объемов пшеницы в рамках заключенных форвард­ных договоров.

Меры в сфере занятости

Как отметила в докладе министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова, на современном этапе ежегодно на рынок труда выходит более 300 тыс. представителей молодежи, формируется новая качественная структура рабочей силы.

Сегодня 60% рабочей силы на рынке труда представлено поколением миллениалов и «Z». К 2030 годам данный показатель достигнет 80%.

– Данная тенденция, с учетом сложности текущего времени, указывает на необходимость пересмотра политики занятости. При этом главный акцент следует делать на увеличении доходов населения за счет предоставления качественных рабочих мест, а не просто обеспечении занятос­ти, – отметила глава ведомства.

В мае текущего года совместно с Группой компаний ERG в «пилотном» режиме была проведена онлайн-ярмарка вакансий для выпускников учебных заведений и молодежи до 35 лет. Компания предоставила для трудоустройства молодежи 350 рабочих мест. В течение недели было отобрано и принято на работу 159 молодых людей, соответствующих требованиям работодателя.

Глава Минтруда отметила, что итоги данной ярмарки вакансий были обсуждены с министерствами образования, национальной экономики, цифрового развития, представителями предприятий горно-металлургического комп­лекса, акционерного общества «Сам­рук-Казына». По итогам встречи достигнута договоренность о том, что данными компаниями будут размещены на электронной бирже труда 20 тыс. вакансий, в том числе в сфере IT и в рамках проекта «Ауыл – Ел бесiгi».

Говоря о мерах по трудоустройству населения в рамках национальных проектов, глава Минтруда отметила, что в текущем году будет создано свыше 269 тыс. новых рабочих мест. Уже сегодня на электронной бирже труда с участием более чем 690 предприятий размещено около 1 тыс. проектов на 13 тыс. 609 рабочих мест.

В них содержатся не только квалификационные требования, но и размеры заработной платы с описанием функций предлагаемых работ.

По данным Минтруда, на сегодня количество людей, откликнувшихся на вакансии, превысило 5 тыс., из них трудоустроено до 1 тыс. человек. Список проектов и вакансий будет обновляться по мере готовности проектов.

– Между тем, в последние годы наблюдается рост численности занятых в сфере электронных услуг по сравнению с реальным сектором. По экспертным данным, в Казахстане платформенная занятость достигает 500 тысяч человек. То есть,люди заняты посредством различного рода онлайн-платформ, таких как Яндекс, Убер, Вольт и Глово, – сообщила Тамара Дуйсенова.

Представители Министерства труда и соцзащиты населения провели встречи с основными операторами онлайн-площадок для привлечения граждан в систему соцзащиты. При этом принято решение о пилотировании схем покрытия с 1 июля нынешнего года. До конца года результаты «пилота» будут предоставлены.

В рамках усиления мер по гос­поддержке трудоустройства и открытия собственного дела отдельными категориями граждан предусматривается выделение субсидий учреждениям, создающим эффективные и стабильные рабочие места для целевых групп. В этом году запланировано 100 тыс. таких рабочих мест. На эти цели из бюджета выделено 77 млрд тенге. По данным местных исполнительных органов, к настоящему времени к таким работам привлечено 84,4 тыс. человек.

В текущем году в целях поддержки предпринимательской инициативы социально уязвимых групп населения и молодежи предусмотрено выделение 20 тыс. грантов. На это из бюджета выделяется около 25,8 млрд тенге. На сегодня, как сообщила глава ведомства, гранты получили более 1,4 тыс. человек.

В соответствии с требованиями работодателей в текущем году планируется обучить и пере­обучить через онлайн-программы подготовки кадров на ЭБТ не менее 36 тыс. человек. Этой возможностью уже воспользовались более 9 тыс. человек.

– В целом вышеуказанные меры господдержки предусматривают трудоустройство в текущем году более 500 тысяч человек. Для эффективного осуществления мер центральные органы государственной власти и местные исполнительные органы должны планомерно работать. В министерстве считают, что компетент­ные структуры должны сосредоточиться на установлении тесных отношений друг с другом и с работодателями, – отметила министр.

О принимаемых мерах в сфере занятости населения также доложили акимы Актюбинской и Костанайской областей, а также председатель правления ТОО «Евразийская Группа» Серик Шахажанов и руководитель формируе­мого предприятия KamaTyresKZ Александр Смышляев.

В итоговой части рассмотрения темы глава Правительства подчеркнул, что обучение людей основам предпринимательства является эффективным инструментом обеспечения занятости населения. В прошлом году было обучено «азам» бизнеса более 33 тыс. человек, из которых 15 тыс. открыли собственное дело.

При этом автоматизированы бизнес-процессы по обучению основам предпринимательства и предоставлению грантов через Единый портал предпринимательских инициатив business.enbek.kz.

Алихан Смаилов поручил цент­ральным и региональным влас­тям обеспечить увеличение постоянных рабочих мест за счет реализации проектов и программ, а также активизации работы с молодежью и социально уязвимыми слоями населения. Кроме того, необходимо внести предложения по совершенствованию законодательства в части предоставления социальных гарантий работникам цифровых платформ.

– До 25 июня следует утвердить методику достоверного учета новых рабочих мест для установления индикаторов оценки акимов – не менее 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч населения. В целом, необходимо обеспечить постоянное трудоустройство на уровне не менее 60% участников субсидируемых программ занятости, – поручил глава Правительства.