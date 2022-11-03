фото с сайта акимата Астаны
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Ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Астане

В Астане 3 ноября пройдет очередная ярмарка вакансий для молодежи, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Как отметил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, главным приоритетом для Казахстана является поддержка молодежи и развитие качества человеческого капитала в стране.

3 ноября текущего года в 15:00 часов в Евразийском национальном университете КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата города Астаны проводится ярмарка вакансий для выпускников столичных вузов и безработной молодежи.

Основной целью ярмарки вакансий является содействие в трудоустройстве безработных граждан, выпускников организаций образования и молодежи, путём непосредственного контакта между работодателем и соискателем.

С начала 2022 года КГУ «МРЦ «Астана жастары» акимата г.Астаны провели три ярмарки вакансий, в которых приняло участие более 126 работодателей столицы, свыше 1200 молодежи и студентов, и было предоставлено более 800 вакансий, в ходе чего были трудоустроены около 150 человек.

В ярмарке вакансий 3 ноября примут участие более 30 работодателей города, которые представят свои вакансии.

Посещение подобных мероприятий может помочь в дальнейшем трудоустройстве, так как несомненными преимуществами являются участие большого числа разнообразных компаний, а также предоставление возможности личного общения с представителями компаний, что позволяет молодежи задать интересующие их вопросы, получить дополнительную информацию о компании.

Место проведения: г. Астана, ул.Сатпаева, 2 (Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, главный корпус, атриум). Время: 15: 00.

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