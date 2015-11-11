Ярмарка вакансий пройдет в Астане

В Центре занятости Астаны (ул. Бейбитшилик, 25) 18 ноября состоится ярмарка вакансий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата.
Отмечается, что ярмарка пройдет с 10.00 до 13.00.
Все желающие смогут на месте пройти собеседование одновременно у нескольких работодателей.
Как сообщили в Центре занятости Астаны, на данной ярмарке вакансий примут участие 25 работодателей столицы, будет предложено более 200 свободных рабочих мест.
В свою очередь специалисты Центра занятости будут консультировать по вопросам участия в программе "Дорожная карта занятости-2020", расскажут об участии в молодежной практике, трудоустройстве на социальные рабочие места и оплачиваемые общественные работы.
Отметим, по итогам 10 месяцев текущего года в Астане создано 15 185 новых рабочих мест. Для трудоустройства безработных проведено 12 ярмарок вакансий.