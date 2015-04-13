Ярмарка вакансий Свежий выпуск 714 Марина ПАРХОМЕНКО, Астана

Третья по счету ярмарка знаменательна тем, что в нынешнем году состоится первый выпуск бакалавров. Ректор Назарбаев Университета Шигео Катсу поприветствовал участников ярмарки – представителей компаний и более чем 500 студентов последних курсов по техническим и гуманитарным направлениям, пожелав всем найти своего специалиста и работодателя.

По итогам прошлых ярмарок предоставлено более 450 вакансий по трудоустройству и более 850 – для практики. В итоге 760 студентов получили место для прохождения практики на отечественных и зарубежных предприятиях, а часть – приглашение на работу. Руководство вуза считает, что и нынешняя ярмарка будет успешной.

По словам вице-президента вуза по студенческим делам и международному сотрудничеству Кадиши Даировой, порядка 400 выпускников бакалавриата заканчивают учебу, из них одна треть уже поступила на магистерские программы в топовые вузы США, Великобритании, Франции, Германии и других стран. Педагоги надеются, что выпускники с сильными лидерскими качествами, умеющие критически мыслить, будут конкурентоспособными в учебе, и после получения степени магистра без проблем найдут применение своим знаниям на рынке труда. К слову, многие работодатели готовы ждать молодых людей до окончания учебы за рубежом.



