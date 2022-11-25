Ярмарка выходного дня пройдет в столице 26 и 27 ноября

В эти выходные, 26 и 27 ноября в Астане состоится ярмарка, на которой свою продукцию представят столичные товаропроизводители, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

фото с сайта акимата Астаны

Столичные товаропроизводители представят широкий ассортимент: разные виды мясной и колбасной продукции, муки и макаронных изделий, а также все виды социально-значимых продовольственных товаров: овощи, хлебные изделия, крупы, яйца, подсолнечное и сливочное масло, молочная продукция, сахар и многое другое.

Ярмарка будет проходить по адресу: Жургенова 29. Она будет доступна для жителей и гостей столицы с 10:00 до 18:00, в субботу и воскресенье. Вся продукция будет реализована по ценам на 10-15% ниже рыночных. Главная цель таких ярмарок – предоставить астанчанам возможность собрать доступную продуктовую корзину.