​Ярмарки, гулянья, распродажи...

За чашкой горячего пунша



В Вене рождественские ярмарки, возможно, не сильно отличаются от других европейских, но вкупе с особой атмосферой культурной столицы Европы, известной своими удивительными достопримечательностями, они имеют свой шарм.

В разных частях города радуют своими огоньками более 20 рождественских базарчиков – «марктов». Ассортимент – самый разнообразный. Это, конечно же, новогодние украшения, елочные игрушки, изделия ручной работы, сувениры, аксессуары, подарочные наборы, сладости, игрушки, в общем, всего и не перечислишь. За один поход можно без труда подобрать подарков для всей семьи, для знакомых и друзей. Да и для детей – раздолье, так как зачастую на ярмарках есть пара-тройка аттракционов, частый гость – Святой Николаус (европейский белобородый аналог Деда Мороза).

Это к тому еще и традиционное место для встреч. За чашкой горячего пунша или глювайна (напиток на основе красного вина с прянос­тями) здесь поздравляют друг друга с наступающими праздниками. Можно попробовать и традиционный австрийский «охотничий чай» (Jägertee), отведать горячих бутербродов и жареных каштанов.

Ликующая Вена

Самая большая (почти 150 прилавков) и популярная рождественская ярмарка – что близ Венской ратуши – празднует своеобразный юбилей: она проходит уже в 30-й раз. Именно здесь располагается главная елка: 28-метровую зеленую красавицу специально доставили из Тироля – федеральной земли Австрии, знаменитой своими горнолыжными курортами. К слову, в нынешнем году елка «горит» тремя цветами – синим, белым и красным – в знак солидарности с французским народом после парижских терактов.

Конечно, можно задаться сумасшедшей целью – и посетить все венские ярмарки. Но, боюсь, голова закружится от огоньков, игрушек и нестихающих праздничных мелодий. Можно пройтись по нескольким, так как на каждой ярмарке – свой «гвоздь программы». Скажем, каждое утро с понедельника по пятницу на площади Фрейунг проходит представление кукольного театра; на ярмарке близ красивейшего замка Шёнбрунн можно полюбоваться 250 фигурами, которые демонстрируют библейскую историю Рождества; возле Венского университета – покататься на небольшом колесе обозрения; ну и, конечно, концерты, ди-джеи, шоу, занимательные встречи. Только отслеживай программы мероприятий.

Любимый «маркт» для Кристины и Питера Хофбауер и их двух дочек – что близ Карлсплатца. Здесь огромный выбор изделий ручной работы высшего качества из дерева, металла, керамики. Причем мастера еще и демонстрируют сам процесс, рассказала Кристина. А вообще, она даже представить себе не может Рождество без рождественских ярмарок.

Волшебство остается с нами

Хотя в нынешнем году, сетуют бизнесмены, выручка ощутимо сократилась.

– Ярмарка у Венской ратуши самая посещаемая, но в нынешнем году как-то очень скудно покупают, – рассказала продавец Майя Ингер. – Особенно первые две недели. Будем надеяться, что ближе к праздникам будет лучше.

В целом, если сравнить с прошлым годом, речь идет аж о 50-процентном снижении продаж, рассказал австрийскому радио ORF представитель отдела регулирования сервиса и безопасности продуктов на рынках Александр Хендл. Причиной, по его мнению, может быть плохая погода и… боязнь теракта. И это неудивительно. Даже официальное открытие главной рождественской ярмарки у Венской ратуши переносили из-за реальной угрозы: предполагалось, что именно это излюбленное место туристов со всего мира – одна из целей радикалов «Исламского государства».

Пожилая пара из Германии призналась, что они тоже боятся, особенно после трагедии, которая произошла в Париже, поэтому пришли за рождественскими подарками в будний день, когда не очень много посетителей.

Стражи закона признают опасность. Но на всех ярмарках проводится круг­лосуточное дежурство, заверил журналистов пресс-секретарь полиции Вены Роман Хаслингер.

Но не будем о страшном в преддверии такого светлого и важного для многих праздника. Да и визуально, особенно на самых популярных рождественских ярмарках Вены, буквально не протолкнуться. Кто-то придирчиво выбирает подарки, кто-то с улыбкой встречает друзей…

– Все равно настроение у всех праздничное, – призналась Майя Ингер. – Рождественское волшебство всегда с нами!