Ярмарки – каждый выходной Свежий выпуск 392 Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

В Мангистауском областном акимате создан штаб во главе с первым заместителем акима области Суиндыком Алдашевым для мониторинга цен и недопущения необоснованного их повышения.

– Согласно поручению, данному на заседании Правительства Премьер-Министром, для недопущения необоснованного роста цен на продукты первой необходимости и услуги был создан штаб, куда вошли руководители ключевых управлений и правоохранительных органов. Мы организовали встречу с предпринимателями и руководителями крупных гипермаркетов и супермаркетов и подготовили такое решение, которое, по крайней мере, предотвратит рост цен в ближайшие дни. Это делается для недопущения ажиотажа среди населения и обеспечения социально-экономической стабильности в области, – сказал Суиндык Алдашев.

Как рассказала руководитель областного управления предпринимательства Венера Мустапаева, в Актау созданы шесть мобильных групп, которые будут ежечасно проводить мониторинг крупных гипермаркетов, супермаркетов и оптовых точек и на основании этого работать с предпринимателями.

– Управление предпринимательства и торговли совместно с отделом предпринимательства города будут работать в этом направлении. В Актау созданы шесть мобильных групп, поскольку 80% бизнеса зарегистрировано на территории города. В Жанаозене созданы три мобильные рабочие группы и по одной в каждом районе, – сказала Венера Мустапаева.

Как сообщил Суиндык Алдашев, у власти достаточно рычагов воздействия на предпринимателей, главный из которых – диалог. Также даны соответствующие поручения правоохранительным органам, в том числе и прокуратуре, пресекать действия, которые могут привести к каким-то внештатным ситуациям или ажиотажу.

Принимаемые меры позволят избежать нагнетания ситуации и нездоровых спекуляций.

– Мы рассчитываем, что в течение максимум десяти дней установится курс тенге к доллару. Все равно рынок возьмет свое. Но на первых порах договорились с предпринимателями, пока есть возможности, то есть запасы на складах, держать обстановку под контролем. Помимо этого, будем рассматривать план мероприятий по оказанию помощи социально уязвимым слоям населения. Это будут системные меры, в ходе которых будем рассматривать вопрос о выделении дополнительных средств из бюджета на эти цели, – отметил С. Алдашев.

Заместитель акима области Бану Нургазиева сообщила, что на базе Дома молодежи организован общественный штаб, куда будет стекаться информация по ценам.

– С восьми утра до восьми вечера можно будет звонить и говорить о необоснованном повышении цен. Также мы создали общест­венный совет по контролю за ситуацией и обеспечением стабильности, – сказала Б. Нургазиева.

Отдельная мобильная группа в регионе мониторит аптеки города. В таком режиме группы будут работать две недели. Также начата работа по подписанию меморандумов с предпринимателями области.

– Сегодня начата работа по заключению меморандумов с супермаркетами, оптовиками и товаропроизводителями региона с целью недопущения всплеска цен. Также работает call-центр, куда горожане могут обратиться с информацией о повышении цен, – сказала на брифинге В. Мустапаева.

Она также сообщила, что от предпринимателей стали поступать жалобы на арендодателей, которые спешат взвинтить цены на аренду помещений и торговой площади.

– Акиматом ведется работа в этом направлении. Мы реагируем на все поступающие жалобы и стараемся принимать оперативные меры, – отметила руководитель областного управления предпринимательства.

По выходным в Актау также решили проводить продовольственные ярмарки. Две на площади Ынтымак уже состоялись. Местные компании, производители отечественных продуктов представили горожанам более 50 наименований продуктов по доступным ценам. Это – фрукты, овощи, хлебобулочные изделия и другие социально значимые товары. Желающих купить продукты по низким ценам оказалось немало.

– У нас большая семья, и любое подорожание очень больно бьет по карману. Очень бы хотелось, чтобы отечественные производители не поднимали цены, ведь земля, на которой выращена казахстанская картошка, не просит «удобрять» ее долларами, – говорит домохозяйка Амарал Байтурсынова.

Если такие ярмарки будут пользоваться популярностью, то их в регионе планируют проводить ежедневно.



