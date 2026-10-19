Ярмарку креативных индустрий Карагандинской области провели в Астане

Столица,Творчество

За два дня ярмарку посетили 4 500 человек. Общий объем продаж составил 10 млн тенге

Фото: МКИ РК

17–18 октября в Астане на площадке Qazaq Creative Hub состоялась ярмарка креативных индустрий Карагандинской области. Мероприятие прошло в рамках проекта Creative Aimaq Фонда развития креативных индустрий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В ярмарке приняли участие более 80 представителей творческого бизнеса региона – художники, дизайнеры, мастера народных промыслов, предприниматели и авторы технологических проектов. Посетителям представили отечественную продукцию: национальную и современную одежду, авторские украшения и аксессуары, керамику, ковры, изделия из войлока, картины и предметы интерьера. Особый интерес вызвали художественные изделия из угля и металла, отражающие промышленную историю и творческую самобытность Карагандинской области.

Отдельный раздел был посвящен технологическим разработкам в сфере промышленной 3D-печати, информационных технологий, искусственного интеллекта и беспилотных устройств. В частности, были представлены технологии изготовления анатомических моделей для медицины и полимерных деталей для промышленности, в том числе применяемых на предприятиях Qarmet.

Культурная программа включала концертные выступления, показы дизайнерских коллекций, презентации книг и мастер-классы. В рамках мероприятия также состоялась презентация книг «Қайсар рух» и «Жизнь без рук» известного казахстанского художника Карипбека Куюкова.

Ярмарка стала площадкой для продвижения отечественной продукции, расширения деловых связей и поддержки творческого предпринимательства. Подобные инициативы способствуют развитию креативных индустрий, раскрытию потенциала регионов и укреплению их экономических возможностей.


 

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