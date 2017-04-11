Ярмарку вакансий организовали прокуроры для алиментщиков в Актау

Фото с сайта tumba.kz
Более десяти предприятий региона участвовали в ярмарке вакансий, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на tumba.kz
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Отмечено, что многие родители не платят алименты детям, ссылаясь на отсутствие работы. "Если одни лукавят, пытаясь обвести вокруг пальца судебных исполнителей, то другие на самом деле по каким-либо причинам потеряли работу и не могут трудоустроиться", – говорится в сообщении.
В информации отмечается, что сегодня основными причинами неисполнения документов о взыскании алиментов являются отсутствие у должников места работы, а также сокрытие сведений о трудоустройстве.
Именно поэтому была организована ярмарка вакансий, целью которой является оказание содействия должникам в трудоустройстве, постановки их на учет как безработных. Безработным также предоставлялась полная информация о вакансиях и содействие в подборе работы.
Мероприятие прокуратура города организовала совместно с Департаментом юстиции Мангистауской области и Актауским городским центром занятости.
Отмечено, что некоторые алиментщики уже что-то для себя присмотрели, другие получили бесплатную консультацию.
Ранее сообщалось, что Генеральной прокуратурой Республики Казахстан совместно с заинтересованными госорганами разработан проект "Алименты. 30 шагов против неуплаты", направленный на защиту интересов ребенка и на усиление ответственности неплательщиков алиментов.