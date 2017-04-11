Ярмарку вакансий организовали прокуроры для алиментщиков в Актау

Общество
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Фото с сайта tumba.kz
Более десяти предприятий региона участвовали в ярмарке вакансий, передает Kazpravda.kz со ссылкой на tumba.kz

Отмечено, что многие родители не платят алименты детям, ссылаясь на отсутствие работы. "Если одни лукавят, пытаясь обвести вокруг пальца судебных исполнителей, то другие на самом деле по каким-либо причинам потеряли работу и не могут трудоустроиться", – говорится в сообщении.

В информации отмечается, что сегодня основными причинами неисполнения документов о взыскании алиментов являются отсутствие у должников места работы, а также сокрытие сведений о трудоустройстве.

Именно поэтому была организована ярмарка вакансий, целью которой является оказание содействия должникам в трудоустройстве, постановки их на учет как безработных. Безработным также предоставлялась полная информация о вакансиях и содействие в подборе работы. 

Мероприятие прокуратура города организовала совместно с Департаментом юстиции Мангистауской области и Актауским городским центром занятости.

Отмечено, что некоторые алиментщики уже что-то для себя присмотрели, другие получили бесплатную консультацию.

Ранее сообщалось, что Генеральной прокуратурой Республики Казахстан совместно с заинтересованными госорганами разработан проект "Алименты. 30 шагов против неуплаты", направленный на защиту интересов ребенка и на усиление ответственности неплательщиков алиментов.

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