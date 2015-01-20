Ярослава Шведова помогла установить рекорд на Australian Open

Спорт
704
Ксения Воронина
Фото с сайта kapital.kz
Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова выбила 16-ю сеяную Люси Шафаржову на Открытом чемпионате Австралии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Сообщается, что накануне проиграли восемь сеяных: Ана Иванович (Сербия, 5), Ангелик Кербер (Германия, 9), Люси Шафаржова (Чехия, 16), Карла Суарес-Наварро (Испания, 17), Анастасия Павлюченкова (Россия, 23), Светлана Кузнецова (Россия, 27), Сабин Лисицки (Германия, 28) и Белинда Бенчич (Швейцария, 32). Во вторник этот список пополнили Флавия Пеннетта (Италия, 12), Андреа Петкович (Германия, 13) и Елена Янкович (Сербия, 15). Всего - 11 человек. Таким образом, Australian Open повторил рекорд "Ролан Гаррос" 2002 года и "Уимблдона" 2004 года, сообщил в своем твиттере InfostradaGold.

Турнир в Мельбурне мог установить рекорд, если бы первая сеяная американка Серена Уильямс проиграла 106-й ракетке мира Элисон ван Эйтванк из Бельгии. Однако этого не произошло и представительница США победила 6:0, 6:4.

Напомним, Ярослава Шведова на старте Australian Open обыграла в трех сетах Люси Шафаржову. Также во второй круг соревнований пробилась первая ракетка Казахстана Зарина Дияс.

Популярное

Все
Американец нашел данные о своих родственниках в Казахстане
Успешное выступление гимнасток на чемпионате Азии в Ташкенте прокомментировала Алия Юсупова
Токаев наградил слесаря шахты имени Костенко
В Астане горело общежитие
Столичный театр признан лучшим на международном фестивале комедии
Эксперимент «на чистоту» провели в Астане
Паводки в Казахстане: в двух областях продолжают откачивать воду
Землетрясение произошло в Алматинской области
«Не прошел тест Бога»: Куандык Бишимбаев обратился к присяжным
«Могу поклясться, что не знал»: Байжанов выступил с последним словом в суде
Дело Бишимбаева: судебное заседание отложено до 10 мая
В Казахстане проживает 148 ветеранов ВОВ
Паводковую воду направят на рисовые поля Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Детей растить и Родину защищать
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
О дамбах и арыках: из опыта наших предков
«Я – в Астане, он – в Екатеринбурге, встретились посередине…»
Злые языки страшнее пистолета
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Казахстан и Узбекистан: многовековые узы дружбы
Сумками выносили деньги из хранилища глава филиала и кассир банка в Степногорске
Полиция Казахстана, Украины и Чехии ликвидировала две группы интернет-мошенников
Токаев принял главу КНБ
Урок на приусадебном участке
Казахский обретает статус языка межнационального общения
В Карагандинской области подрядчик приступил к завершающему этапу реконструкции трассы Караганда – Балхаш, которая длится уже пять лет
1 мая: историю появления праздника напомнили казахстанцам
Генпрокурор Берик Асылов отчитался перед президентом
Багдат Мусин освобожден от должности министра цифрового развития
Авиапассажирам необходимо заблаговременно приезжать в аэропорты - КГА
В Таразе изучают государственный язык с помощью… песен
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сенатор
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан

Читайте также

Успешное выступление гимнасток на чемпионате Азии в Ташкент…
Еще две медали завоевал Казахстан на турнире по дзюдо серии…
Айбота Ертайкызы стала чемпионкой Азии по художественной ги…
Эльжана Таниева взяла второе «золото» на ЧМ по художественн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]