Ярослава Шведова помогла установить рекорд на Australian Open

Фото с сайта kapital.kz
Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова выбила 16-ю сеяную Люси Шафаржову на Открытом чемпионате Австралии, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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Сообщается, что накануне проиграли восемь сеяных: Ана Иванович (Сербия, 5), Ангелик Кербер (Германия, 9), Люси Шафаржова (Чехия, 16), Карла Суарес-Наварро (Испания, 17), Анастасия Павлюченкова (Россия, 23), Светлана Кузнецова (Россия, 27), Сабин Лисицки (Германия, 28) и Белинда Бенчич (Швейцария, 32).
Во вторник этот список пополнили Флавия Пеннетта (Италия, 12), Андреа Петкович (Германия, 13) и Елена Янкович (Сербия, 15). Всего - 11 человек.
Таким образом, Australian Open повторил рекорд "Ролан Гаррос" 2002 года и "Уимблдона" 2004 года, сообщил в своем твиттере InfostradaGold.
Турнир в Мельбурне мог установить рекорд, если бы первая сеяная американка Серена Уильямс проиграла 106-й ракетке мира Элисон ван Эйтванк из Бельгии. Однако этого не произошло и представительница США победила 6:0, 6:4.
Напомним, Ярослава Шведова на старте Australian Open обыграла в трех сетах Люси Шафаржову. Также во второй круг соревнований пробилась первая ракетка Казахстана Зарина Дияс.