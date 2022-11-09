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​​​​​​​Ярослава Шведова: Я верю в девчонок

Абзал Камбар

Женская сборная Казахстана по теннису стартовала в финальном этапе розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг, который в эти дни проходит в шотландском Глазго.

Вчера вечером наша нацио­нальная команда провела первый поединок против Великобритании, а уже сегодня сыграет со сборной Испании. Накануне в Глазго на пресс-конференции члены нашей команды говорили о предстоящих встречах, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Капитан команды Ярослава Шведова, несмотря на дебют сборной на финальном этапе чемпионата мира, настроена оптимистично.

– У нас отличная команда, не хватает только Зарины Дияс, зато есть усиление – Жибек. Мы готовимся, каждый день девчонки тренируются на полную, продумываем планы, смотрим соперниц. Готовимся как к обычному матчу. Немножко формат отличается, но для нас в какой-то степени он привычен, потому что мы уже играли в зоне Азия⁄Океания. Я всех поддерживаю и подбадриваю, надеюсь, что с каждым матчем мы будем зарабатывать все больше очков. Верю в девчонок, они все профессионалы и знают, как нужно готовиться и побеждать, – подчеркнула Ярослава Шведова.

Лидер сборной Елена Рыбакина считает, что в Глазго собрались сильнейшие
команды мира и у каждой есть шанс на победу.

– Думаю, что и у нас достаточно сильный состав, и здесь собрались сильнейшие команды. Легких побед точно не будет. Команды постараются показать все, что могут, – отметила 23-летняя спортсменка.

Вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде Юлия Путинцева отметила, что на таких турнирах рейтинг играет далеко не ведущую роль.

– Бывает, что игрок из треть­ей или четвертой сот­ни выходит на корт и играет на уровне топ-20, топ-50 или топ-100. А бывают и такие, кто в рейтинге находится высоко, но во время игр за сборную их зажимает. Тут нужно выходить и показывать результат, стараться выиграть и принес­ти очко своей команде, – говорила она.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина буквально несколько часов назад прилетела из США, где играла на Итоговом турнире года WTA. Одна из главных надежд команды пока даже не тренировалась в Глазго:

– Я только прилетела из Форт-Уэрта сюда через Лондон. Что касается разницы в кортах и мячах, то еще даже не успевала опробовать их. Сужу пока по видео.

– Очень рада, что команда прошла в финальную часть турнира. Это будет мое второе выступление за сборную, – сказала в заключительной части пресс-конференции самая молодая теннисистка сборной Жибек Куламбаева.

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