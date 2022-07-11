Ящики для пожертвований опустошил мошенник в 60 магазинах Шымкента

300 тысяч тенге пожертвовали мошеннику магазины в Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

В полицию обратился представитель благотворительного фонда, который сообщил, что неизвестный, представляясь работником фонда, завладел деньгами из ящиков для пожертвований в магазинах.

«Злоумышленник обманул продавцов 60 торговых точек в городе. Доверчивые граждане отдали ему почти 300 тысяч тенге.

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили всех возможных очевидцев. В результате подозреваемого задержали в арендованной им квартире», – рассказали в ДП мегаполиса.

В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.