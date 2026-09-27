Ясмина Токсанбаева стала чемпионкой Азиады в спортивной ходьбе

Казахстанская легкоатлетка одержала победу в женской марафонской спортивной ходьбе, преодолев дистанцию с результатом 3 часа 22 минуты 20 секунд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

Представительница национальной сборной Казахстана Ясмина Токсанбаева стала чемпионкой XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония). Она уверенно провела дистанцию и почти на четыре минуты опередила ближайшую соперницу. Серебряную медаль завоевала представительница Китая Даньцзэн Цюйцзун — 3:26:09, бронзовую — еще одна спортсменка из Китая Ма Ли — 3:32:26.



🥇 Ясмина Токсанбаева (Казахстан) — 3:22:20

🥈 Даньцзэн Цюйцзун (Китай) — 3:26:09

🥉 Ма Ли (Китай) — 3:32:26

Для 21-летней Ясмины Токсанбаевой эта победа стала одним из главных достижений в карьере. Ранее спортсменка уже поднималась на пьедестал континентальных соревнований: в 2025 году она завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии в спортивной ходьбе на 20 км.

Золото Токсанбаевой стало девятой наградой высшей пробы сборной Казахстана на нынешних Азиатских играх.

Отметим, что казахстанские легкоатлеты продолжают пополнять медальную копилку страны на Играх в Японии. Ранее Кристина Морозова завоевала серебро в спортивной ходьбе, Алина Чистякова стала бронзовым призером в семиборье, а Полина Иванова выиграла бронзу в прыжках с шестом.