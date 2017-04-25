Глобализация заставляет нас меняться, подстраиваться под изменяющиеся условия. Понимание сегодняшней ситуации не только в нашей стране, но и в мире определяет главные направления конкурентоспособности не просто всей нации, но и каждого гражданина. Чтоб он смог найти свое место и сумел конкурировать. Сегодня на планете миллионы безработных, и чтобы найти свою нишу необходимо иметь знания, поэтому культ знаний – это, на мой взгляд, главная задача для всех наших сограждан.

Без конкурентоспособности мы останемся на задворках развития мирового сообщества. Поэтому Глава государства придает такое большое значение этому вопросу. Мы всегда были открыты для мира, получили признание, являемся непостоянными членами Совета Безопасности ООН.

Президент призывает проводить преобразования по­этапно и делает особый упор на эволюционное развитие и эволюционную модернизацию. «Мы должны, – пишет Нурсултан Назарбаев, – ясно понимать уроки истории. Эпоха революций не прошла. Они сильно изменились по форме и содержанию. Но вся наша недавняя история говорит прямо и недвусмысленно: только эволюционное развитие дает нации шанс на процветание. В противном случае мы снова попадем в исторический капкан...»

Кто, как не мы, знает цену революционным скачкам, одному из которых в текущем году исполнится сто лет. По­этому Лидер нации прав в своем призыве.

Важный аспект в статье – переход к 2025 году к латинице. Во всяком случае наше поколение принимало и арабскую графику, и кириллицу, и латиницу.

Президент обратил внимание и на сохранение культурных ценностей, без которых трудно сохранить национальную идентичность. Это работа и для наших пропагандистов, и для граждан. Сохраняя наши культурные ценности, мы сохраняем нашу страну.