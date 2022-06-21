Ясные посылы

Национальный курултай стал главным словом и событием недели. И нет никаких сомнений, что курултай – явление куда более масштабное, и в рамках одной недели никак не уместится.

Национальное собрание стало местом, где даже сложные вопросы были обозначены и названы конкретно и четко. Как минимум даже само понятие «курултай» доступнее и понятнее, чем тот же НСОД. Хотя, в какой-то мере, принцип не поменялся. Впрочем, содержание и форма – вещи по сути своей мобильные. Курултай как метод диалога известен веками, но сейчас имеет все шансы стать цифровым. Поручение Президента создать соответствующее приложение уже есть.

Выступление Главы государства на курултае в традициях нового времени – лаконичное и понятное. И по стилистике своей во многом перекликается с выступлением на Петербургском международном экономическом форуме «Новый мир – новые возможности». Признание непризнанных или внедрение латиницы, кадровая политика или интеграция с ближайшими соседями – все вопросы требуют проработки и упорного труда.

День медицинского работника – не менее важное событие, которое может и должно оставлять в тени события политические. После пандемии статус медицинского работника не столько изменился, сколько подвергся переосмыс­лению. Зависимость общества от людей в белых халатах стала куда более очевидной, чем раньше. Для столичных врачей даже создали специальную номинацию «Победитель пандемии COVID-19». Сложно со стопроцентной уверенностью заявить, что мы победили. Но выжили – как минимум. И в этом велика заслуга именно врачей. Настоящих врачей.

Тема настоящего и мнимого для нашей страны продолжает оставаться актуальной. Псевдоврачи, якобы блогеры, целители, инфоцыгане и просто откровенные мошенники заполонили страну. По громким делам продолжаются разбирательства. Суд Алматы продлил арест на два месяца популярным казахстанским вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейрхану Шерниязову, которых подозревают в организации финансовой пирамиды Mudarabah Capital. И даже если вы не знаете, кто такие вайнеры и почему люди доверяли им миллионы, это вовсе не повод не ввязаться в очередную авантюру.

Одно дело еще не закрыто, как следом возникают новые: сотрудники Агентства по финансовому мониторингу прикрыли еще одну финансовую пирамиду в Караганде. Условия сказочные. Инвестиции привлекались от граждан на срок от четырех до пяти дней, с обещанием выплаты вознаграждения в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников.

Почему люди в это продолжают верить – вопрос номер один. Вопрос второй – почему вайны и ТикТок с кривляньями набирают миллионы просмотров, а образовательный контент, посвященный элементарной финансовой грамотности, – нет?

Неудивительно, что с такими приоритетами фейковые новос­ти у нас популярнее и весомее официальных. В то время как серьезных и полновесных новостей на неделе более чем достаточно. Даже не верится, что мы говорим о лете – традиционном времени информационного штиля.

21–23 июня в Вене состоится первая встреча государств – участников Договора о запрещении ядерного оружия. Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди от лица Казахстана призывал все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Непростая задача, но кто-то должен сделать первый шаг?

Вопрос не праздный. И дело даже не в том, как сильно пострадал Казахстан от испытания ядерного оружия. Ситуация в мире неумолимо ведет к тому, что использование красной ядерной кнопки уже не кажется чем-то невозможным. Это катастрофа, на фоне которой могут померкнуть любые новости.