Ясные цели и перспективы

Общество
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43Для курсантов воен­ных заведений учебный процесс неразрывно связан с пат­риотическим воспитанием. В своей работе мы опираемся на духовно-культурные ценности народа, на его воинские и исторические традиции, воплощением которых служат народные батыры, герои Великой Отечественной войны и ветераны, стоявшие у истоков становления Вооруженных сил независимого Казахстана.

В нашем вузе работает военно-исторический патриотический клуб «Бес кару», который занимается возрождением воинских традиций, изучением военно-исторической литературы. На чем базировалась идеология наших предков в борьбе с иноземными захватчиками? Как они смогли сохранить огромную территорию для своих потомков? Эти вопросы волнуют и будущих военных специалистов.

Радует, что молодежь с воодушевлением восприняла стратегию, которая ставит ясные цели и перспективы.

Арман Жанузаков,  старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, подполковник, Алматы

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