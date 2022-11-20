Явку на выборах президента Казахстана оценили наблюдатели ОДКБ

Наблюдатели Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявили, что на всех участках, где они были, отмечалась высокая явка избирателей, а на некоторых даже наблюдались очереди, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Сегодня утром наблюдательная группа ОДКБ тоже начала работу на участках. Мы хотим отметить высокую явку. Фактически в 10:00 на всех участках, где мы уже были, была 10% явка среди проголосовавших», – отметил заместитель председателя комиссии нацсобрания Армении по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции, руководитель парламентской группы дружбы Армения – Казахстана Вагаршак Акобян.

В целом, по его словам, выборы проходят на хорошем организационном уровне.

«Мы очень внимательно следим за всеми событиями. Думаем, что после выборов народ Казахстана выйдет сильнее из этого процесса», – резюмировал спикер.

В свою очередь ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ – руководитель секретариата ПА ОДКБ Сергей Поспелов сообщил, что на открытии участков они наблюдали небольшие очереди из-за того, что люди начали приходить до их открытия.

«На данный момент нами не зафиксировано никаких нарушений. Работу продолжаем до закрытия участков. Наши наблюдатели будут участвовать и при подсчете голосов. Также сегодня вечером планируется принять итоговое заключение», – сообщил он.