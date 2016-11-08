​Яйцо в свободном полете

Доминирующим производителем куриных яиц в области является ТОО «Шарбакты-Кус». Его продукция пользуется спросом у жителей региона. Только вот они никак не могут привыкнуть к тому, что яйца этого предприятия очень часто меняют реализационную цену. Такое «явление» на Щербактинской птицефабрике объясняют невыплатой им государственных субсидий на производство и резком удорожании кормов. Представители управления предпринимательства, торговли и туризма проверили в магазинах по накладным эти доводы и не нашли нарушений. Но тем не менее обратились в антимонопольное ведомство с просьбой проверить все более тщательно.

В свою очередь на Щербактинской птицефабрике отрицают злой умысел в повышении цен на яйцо. Ее специалисты утверждают, что коллектив весь год работает себе в убыток, поскольку себестоимость яйца первой категории достигает 240 тенге за десяток. Так как сегодня тонна фуражной пшеницы, несмот­ря на урожай, стоит порядка 56 тыс. тенге. Местные земледельцы, имея необходимое птицеводам зерно, не спешат его реализовывать, предполагая, что стоимость пшеницы еще возрастет, и тогда они его продадут с дополнительной прибылью. Поэтому Щербактинская птицефабрика завозит фуражное зерно из Северного Казахстана.

Объясняя ситуацию, руководитель отдела продаж ТОО «Шарбакты-Кус» Рустам Нуртазинов сказал, что 80% себестоимости яйца зависит от цен на корма. На сегодня пшеница подорожала на 56%, соевый и подсолнечный шрот, жмых, витамины – от 20 до 30%. Также произошло удорожание электроэнергии, ГСМ, угля, что тоже повлияло на себестоимость яиц. Было подчеркнуто, что с декабря прошлого года птицефабрика не получает субсидии, но тем не менее, несмотря на свои финансовые проб­лемы, сохранила все рабочие места, вовремя платит зарплату и налоги.

Продолжая разговор о невыплаченных субсидиях, надо сказать, что в обл­сельхозуправлении эту проблему уже считают решенной. Акимат региона обратился в Правительство с просьбой восполнить нехватку средств в местном бюджете на субсидии животноводства, и региону пошли навстречу. Как заверили в аграрном ведомстве, в ноябре все задолженности выплатят.

На Щербактинской птицефаб­рике это считают весомой поддержкой отрасли, но все равно ссылаются на резкое удорожание кормов, 60% которых составляет пшеница. И это тормозит развитие птицеводства.

…Как известно, нет неразрешимых проблем. Владельцы Щербактинской птицефабрики намеревались (в той же Северо-Казахстанской области) иметь свои посевы пшеницы. Что по замыслу значительно снизит себестоимость яиц. Но в последнее время об этом почему-то не говорят. И получается, что из СКО завозят не свое, более дешевое зерно, а чужое.

Другой момент. Птицеводы ссылаются на то, что местные хлеборобы не желают продавать им зерно, дожидаясь «крутых» цен. Вопрос спорный. Естественно, никто не будет продавать себе в убыток. В то же время в прошлом году несколько крупных зерносеющих хозяйств не стали «ждать у моря погоды», а сразу же после уборки продали зерно по цене, установленной на тот момент, и оказались в выигрыше. Потому что те, кто выжидал, потом маялись с реализацией и не получили ожидае­мую прибыль. Так что, наверное, в области можно найти партнеров-хлеборобов, которые станут на постоянной основе работать с птицеводами, гарантированно сбывая зерно и получая так же гарантированно за него деньги.

Но это все – предположения. А пока в Павлодаре яйцо становится деликатесом для немалого числа граждан.