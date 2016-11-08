​Яйцо в свободном полете

Доминирующим производителем куриных яиц в области является ТОО «Шарбакты-Кус». Его продукция пользуется спросом у жителей региона. Только вот они никак не могут привыкнуть к тому, что яйца этого предприятия очень часто меняют реализационную цену. Такое «явление» на Щербактинской птицефабрике объясняют невыплатой им государственных субсидий на производство и резком удорожании кормов. Представители управления предпринимательства, торговли и туризма проверили в магазинах по накладным эти доводы и не нашли нарушений. Но тем не менее обратились в антимонопольное ведомство с просьбой проверить все более тщательно.
В свою очередь на Щербактинской птицефабрике отрицают злой умысел в повышении цен на яйцо. Ее специалисты утверждают, что коллектив весь год работает себе в убыток, поскольку себестоимость яйца первой категории достигает 240 тенге за десяток. Так как сегодня тонна фуражной пшеницы, несмотря на урожай, стоит порядка 56 тыс. тенге. Местные земледельцы, имея необходимое птицеводам зерно, не спешат его реализовывать, предполагая, что стоимость пшеницы еще возрастет, и тогда они его продадут с дополнительной прибылью. Поэтому Щербактинская птицефабрика завозит фуражное зерно из Северного Казахстана.
Объясняя ситуацию, руководитель отдела продаж ТОО «Шарбакты-Кус» Рустам Нуртазинов сказал, что 80% себестоимости яйца зависит от цен на корма. На сегодня пшеница подорожала на 56%, соевый и подсолнечный шрот, жмых, витамины – от 20 до 30%. Также произошло удорожание электроэнергии, ГСМ, угля, что тоже повлияло на себестоимость яиц. Было подчеркнуто, что с декабря прошлого года птицефабрика не получает субсидии, но тем не менее, несмотря на свои финансовые проблемы, сохранила все рабочие места, вовремя платит зарплату и налоги.
Продолжая разговор о невыплаченных субсидиях, надо сказать, что в облсельхозуправлении эту проблему уже считают решенной. Акимат региона обратился в Правительство с просьбой восполнить нехватку средств в местном бюджете на субсидии животноводства, и региону пошли навстречу. Как заверили в аграрном ведомстве, в ноябре все задолженности выплатят.
На Щербактинской птицефабрике это считают весомой поддержкой отрасли, но все равно ссылаются на резкое удорожание кормов, 60% которых составляет пшеница. И это тормозит развитие птицеводства.
…Как известно, нет неразрешимых проблем. Владельцы Щербактинской птицефабрики намеревались (в той же Северо-Казахстанской области) иметь свои посевы пшеницы. Что по замыслу значительно снизит себестоимость яиц. Но в последнее время об этом почему-то не говорят. И получается, что из СКО завозят не свое, более дешевое зерно, а чужое.
Другой момент. Птицеводы ссылаются на то, что местные хлеборобы не желают продавать им зерно, дожидаясь «крутых» цен. Вопрос спорный. Естественно, никто не будет продавать себе в убыток. В то же время в прошлом году несколько крупных зерносеющих хозяйств не стали «ждать у моря погоды», а сразу же после уборки продали зерно по цене, установленной на тот момент, и оказались в выигрыше. Потому что те, кто выжидал, потом маялись с реализацией и не получили ожидаемую прибыль. Так что, наверное, в области можно найти партнеров-хлеборобов, которые станут на постоянной основе работать с птицеводами, гарантированно сбывая зерно и получая так же гарантированно за него деньги.
Но это все – предположения. А пока в Павлодаре яйцо становится деликатесом для немалого числа граждан.