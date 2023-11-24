Язык до Астаны доведет...

Изучать казахский Александр Ли начал еще совсем ребенком. Вместе с мамой они постигали азы языка благодаря книгам. Так мальчика готовили к поступлению в первый класс школы с государственным языком обучения. Так уж сложилось, что в родной деревне Саши русской школы не было. Но усердие родителей и старание мальчика принесли свои плоды: Александр успешно окончил первый класс и перешел во второй. А в середине учебного года семья переехала в соседнюю деревню, и мальчик перешел в школу с русским языком обучения. Однако казахский язык так полюбился Саше, что он продолжил его изучать самостоятельно.

– Самая главная сложность в изучении любого языка – это преодоление барьера говорения. То есть научиться понимать гораздо проще, чем научиться объясняться. Если ты освоишь разговорную речь, то правила, существующие в языке, складываются автоматически. Я знаю много примеров, когда человек дос­конально изучил все правила языка, но вот применять их не умеет. Так вот, чтобы преодолеть этот самый барьер, нужно читать книги на том языке, который хочешь выучить. Причем много книг. Ну, и конечно же, одно из обязательных условий – окружение. Чем больше ты будешь общаться с людьми, говорящими на этом языке, тем быстрее ты освоишься, – уверен Александр Ли.

Десятиклассница Кира Роот тоже уверена в том, что среда – главный помощник в изучении языка. Казахский Кира знает с младенчества, начала излагать свои мысли на государственном языке ровно с тех пор, как стала говорить – с трех лет.

– Так получилось, что в детском саду не осталось мест в группе с русским языком, и родители отдали меня в казахскую. Через год места освободились, и меня собрались перевести в русскую группу, но я уже сама не захотела – очень быстро привыкла к детям, к среде и уже начала говорить на языке. После детского сада мама без раздумий отдала меня в казахский класс. Да, у учителей и директора школы были сомнения на мой счет. Они говорили, что мне будет сложно и лучше бы не рисковать. Но все-таки я поступила в класс с государственным языком обучения. С тех пор свободно владею казахским языком и горжусь этим. На удивление, мне не было сложно, будто бы я чистая казашка. Недаром говорят, что дети быстро все усваивают, – считает ученица 10-го класса Аулиекольской общеобразовательной школы им. И. Я. Сьянова Кира Роот. – Но самое интересное ждало меня впереди. Преподаватели школы сразу заметили мои способности и начали выдвигать меня на разные конкурсы, олимпиады и мероприятия.

В нынешнем году Кира Роот и Александр Ли вошли в десятку лучших участников проекта костанайской Ассамблеи народа Казахстана «Мемлекеттік тілге жеті қадам». Они получили признание и подарки, а еще отправились на экскурсию в Астану и Павлодар, где смогли полюбоваться красотами крупнейших городов страны, посетить их достопримечательности, к примеру, огромное сооружение под открытым небом – мемориальный комплекс «АЛЖИР».

– Я очень рад тому, что побывал в таких прекрасных городах нашей страны. Это было мое первое путешествие в Астану и Павлодар. Узнал много нового. До сих пор под впечатлением, – поделился Александр.

Сейчас Саша учится на первом курсе Костанайского пединститута на учителя математики. Однако изучение языка не забросил: по-прежнему читает книги на казахском, пополняет словарный запас, свободно общается со сверстниками.

– Я считаю, что знать государственный язык должен каждый, и в особенности молодежь – это дань уважения своим предкам, боровшимся за независимость, это почитание своей истории и традиций, кроме того, знание языка открывает двери в мир больших возможностей, – подытожила Кира Роот.