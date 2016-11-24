​Язык – это тот же цветок

На ниве просвещения она начала трудиться в год провозглашения независимости. Преподаватель русского языка и литературы в одном из аулов Семипалатинской области быстро показала, что профессию педагога выбрала по призванию: вскоре недавняя выпускница вуза стала самым молодым участником республиканского конкурса «Учитель года». Так что в Северо-Казахстанскую область она приехала с достаточным практическим опытом, который очень пригодился ей в Налобинской средней школе Кызылжарского района, где из-за нехватки кадров взялась преподавать казахский язык. И тут же убедилась, что механический перенос способов подачи материала с русского на казахский явно не годится.

Педагоги первого десятилетия становления современной отечественной педагогики прекрас­но помнят то время как период сплошного поиска. Элементарно не хватало учебников. Но и это бы полбеды, главное – их содержание расходилось и с учебными программами, и с установленным стандартом. Дорогу приходилось нащупывать самостоятельно. Конечно, Рахат Омашевне весьма помогали два обстоятельства: то, что выросла она в учительской семье, и совершенное знание, нет, чувство на уровне души, родного языка.

Работая, окончила факультет казахской филологии. Своего рода переломным моментом стала беседа казахстанских учителей с Розой Баттал, курировавшей в Министерстве образования внедрение казахского языка в школах, которая в ответ на сетования предложила: «Не надо только критиковать. Вы практики, вам виднее, если что-то не устраивает, должны сами работать над темой».

К тому времени Р. Азимбаева преподавала в престижном петропавловском лицее «ЛОРД». Совет пришелся кстати: увлеченный, беспокоящийся за дело практик, Рахат уже определилась с концепцией. Засела за компьютер – и на республиканском конкурсе авторских программ заняла второе место, после чего издательство «Фолиант» выпустило составленные Азимбаевой грамматические таблицы, по сей день используемые и в школах, и на «взрослых» курсах обучения государственному языку.

Если не прибегать к не всякому понятной лингвистической терминологии, кредо Рахат Омашевны заключается в том, что на первый план должны выдвигаться коммуникативная составляющая языка, свободное общение на нем, грамматика же вторична, овладение ею придет позже.

– Казахский язык красив, богат множеством метафор, – говорит она. – Вот эту его особенность народ больше всего боится утратить, как то случилось с английским, который за два века изрядно упростился. Грамматика – форма, живое общение – содержание, красочность и образность которого зависит от нас.

Потому Рахат, муж и трое детей (свободно, кстати, говорящие на русском и английском языках) дома общаются исключительно на казахском – процесс обучения идет непрерывно.

Ценность всякого научного подхода определяется практическим результатом. Так вот, воспитанники Рахат Азимбаевой не только имеют хорошие отметки, но и в совершенстве владеют государственным языком. Например, неоднократную победительницу областных и республиканских конкурсов выпускницу «ЛОРДа» Ольгу Горбань именно за это пригласили на работу в таможенную службу. Дарье Зеленской знание языка помогло сделать карьеру в финансовых кругах столицы.

В октябре нынешнего года, участвуя в беседе Президента Нурсултана­ Назарбаева с педагогами, Рахат Омашевна могла с гордостью отметить, что благодаря трехъязычию выпускники лицея достойно представляют Казахстан в разных странах. Профессор кафедры химии Чикагского университета Дмитрий Долж­ников, пишущий в Стокгольме докторскую диссертацию Артем Воронков, работавшая в посольстве РК во Франции выпускница Кембриджского университета Регина Тайтукова – все выходцы из «ЛОРДа». Пятеро числящихся среди лучших студентов Назарбаев­ Университета тоже.

Действующая сегодня в респуб­лике единая методика обучения казахскому языку вобрала в себя все лучшие наработки педагогов первых лет суверенитета. Рахат Омашевна продолжает начатое дело и как эксперт Центра нацио­нального тестирования, и как руководитель созданной в лицее кафедры языковых дисциплин, где под ее началом собраны исключительно «краснодипломники» вузов и магистратур. В декабре она начнет проводить цикл мас­тер-классов для коллег. При всем совершенстве методики, считает она, уровень обучения на три четверти определяет личность учителя, его подход к языку как к живому организму. Ведь язык – тот же цветок, пышно расцветаю­щий в умелых руках.