Язык и мышление

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Любовь Доброта, Шымкент

Знание лингвистики и умение анализировать тексты – основа успешного углубленного изучения языка.

В этом твердо убеждена старший преподаватель кафедры казахского языка и литературы Южно-Казахстанского государственного педагогического университета (ЮКГПУ) Акбилек Мынбаева, признанная победителем конкурса на грантовое финансирование, объявленного Министерством науки и высшего образования.

Эксперты изучили все проекты и отобрали лучшие. Акбилек Пазылхановна стала обладателем гранта для молодых ученых. Ее проект предполагает разработку учебных программ, составление комплексных заданий и упражнений, способствующих совершенствованию знаний, умений, навыков и компетенций учащихся старших классов.

Грант в размере 14 млн тенге позволит молодому ученому на протяжении 28 месяцев работать над созданием электронных учебников и учебно-методических комплексов по изучению казахского языка и литературы учащимися 10-х и 11-х классов общеобразовательных школ, обучающихся на государственном языке. Работу над проектом, учебу в постдокторантуре Акбилек Мынбаева совмещает с преподаванием магистрантам на кафедре казахского языка и литературы университета.

Свою судьбу с этим вузом она связала 15 лет назад, когда после окончания Международного казахско-турецкого университета имени Х. А. Ясави и получения диплома учителя казахского языка и литературы поступила в магистратуру вуза.

Там она всерьез увлеклась лингвистикой. На талантливую студентку сразу же обратили внимание преподаватели, настоя­тельно рекомендовав ей продолжить обучение в докторантуре КазНПУ имени Абая. Поступить туда для Акбилек Мынбаевой не составило труда. После трех лет учебы начинающий ученый блестяще защитила докторскую диссертацию, получив степень PhD, а два года спустя получила стипендию для одаренных молодых ученых.

Успешное сочетание преподавательской деятельности с наукой дало свои результаты. В 2020 году Акбилек Пазылхановна удостоена звания «Лучший преподаватель вуза». За таким признанием вскоре последовало предложение отправиться на стажировку в Турцию. Два года обучения на базе университета Гази стали настоящей школой языкознания.

– В Турции я изучала методику преподавания языка, там тоже есть такая специальность, как казахский язык и литература, есть также кафедра методики преподавания, – говорит Акбилек Мынбаева. – В Университете Гази большая материально-техническая база, обучаются порядка 30 тысяч студентов. Полученные там знания и навыки стали для меня базой для разработки авторской методики. Я благодарна супругу, тоже преподавателю вуза, который всячески помогал мне и поддерживал мое стремление сказать свое слово в науке.

У каждого педагога существует свой подход к преподаванию языка и литературы. Методика молодого ученого основывается на лингвистике и анализе текс­тов. Она уверена, что полученные в школе знания и навыки анализа текстов пригодятся в жизни каждому человеку, который стремится развиваться. Для этого нужно больше читать, изучать родной язык, стараться говорить правильно и красиво. Все это вкупе поможет не просто стать интересным собеседником, но и послужит залогом развития мышления, а соответственно, и совершенствования самого себя.

– Мне предстоит отобрать и адаптировать художественные тексты казахских писателей и поэтов, на которых будет строиться преподавание языка и литературы, – вводит в курс стоя­щей перед ней задачи Акбилек Мынбаева. – Некоторые используемые сейчас художественные тексты сложны для восприятия и понимания учениками. Они не всегда соответствуют возрасту обучающихся, их общему уровню развития.

Педагог рассказывает, что впервые с этой проблемой столк­нулась в самом начале преподавательской карьеры. Когда студенты возвращались со школьной практики, они делились своими мнениями и наблюдениями, в том числе и об учебниках, сущест­вующих методиках преподавания предмета. Это подтолкнуло Акбилек Мынбаеву задуматься над тем, что можно сделать, чтобы упростить задачу, стоящую перед теми, кто погружается в изучение языка. Теперь, имея накопленный багаж научных знаний и исследовательского опыта, она совершенно уверена, что главное требование к текстам состоит в том, чтобы они соответствовали возрасту школьников и формировались по принципу «от простого – к сложному». При таком подходе полученные в школе навыки будут востребованы на протяжении всей жизни. Анализировать тексты важно не только будучи школьником или студентом. Мы ведь читаем всю жизнь, развивая тем самым мышление.

– Это неправильно, когда дети на уроках не учат правила, не знакомятся с теорией языка и литературы, не изучают законы лингвистики, а сразу им дают задания в виде работы над текс­тами, – считает Акбилек Мынбаева. – Все это надо изучить и знать, прежде чем браться за анализ текстов. В 2016 году введены обновленные программы по изучению языка и литературы. Речь идет о методах преподавания, обновлении методики, чем я сейчас и занимаюсь.

– Акбилек Пазылхановна, сколько времени понадобится после разработки новой методики, чтобы всем стало понятно, что в изучении государственного языка произошли существенные перемены к лучшему?

– Через пять лет, я думаю, будут видны изменения и увидим результат работы по обновленной программе. Со стороны Министерства просвещения сделано для этого очень много. Я, к примеру, использовала все возможности для продвижения в науке. Очень благодарна Правительству и министерству за то, что есть возможность реализовать свои креативные идеи, знания и исследовательский потенциал. Свой проект я посвящаю 85-летнему юбилею нашего университета и маме – Жамилие Жанабаевне, которая приобщила меня к родному языку, раскрыла его красоту и богатство. Мой папа Пазылхан Налиханович, как и мама, по профессии врач, но настолько увлечен чтением художественной литературы, что с детства мне запомнился с книгой в руках. Читающие родители в первую очередь оказали влияние на мой выбор профессии.

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