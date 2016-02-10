​Язык к успеху приведет

– Поражаюсь дальновидности нашего Президента, создавшего эту программу с дальней перс­пективой, которая позволит двинуть вперед и науку, и экономику, – говорит генеральный директор КазНИИ защиты и карантина растений Абай Сагитов.

В стенах возглавляемого им научного учреждения работают несколько молодых ученых, окончивших магистратуру по «Болашаку» в Голландии, Канаде, Франции и Австралии. Владея языками, именно они, считает академик А. Сагитов, сделали передовые зарубежные новинки близкими и понятными для Казахстана.

– Если наберем человек сто таких светлых голов, этого будет достаточно, чтобы двигать науку вперед, – уверен он.

Заведующая лабораторией биометода КазНИИ защиты и карантина растений Аймекен Ныгыметова – одна из таких «штучных» специалистов. Она работает в институте неполные два года, но пользы принесла уже немало. Перевела, например, на английский разработанные КазНИИ защиты и карантина растений проекты. Итог – в прошлом году институт выиграл грантов на 500 млн тенге. Осенью прошлого года с ее помощью был организован научный форум, посвященный производству экологически чистой продукции, где приняло участие немало мировых светил биологической науки.

– «Болашак» дал мне не просто образование, – говорит девушка. – Эта программа полностью поменяла мое отношение к науке. Владение английским, а потом испанским (сейчас еще учу французский) дает возможность работать на международном уровне и привлекать инвесторов для развития науки в нашей стране.

Аймекен поступила по программе «Болашак» в магистратуру Квинслендского университета в Австралии по специальности «защита растений» в 2012 году после окончания факультета естественных наук Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.

– До этого по «Болашаку» в основном поступали на гуманитарные специальности, – рассказывает молодой ученый. – На агропромышленные и технические специальности никто не рвался. Возможно, из-за проблем с языком. А у меня с первого курса была четкая цель – поступить в магистратуру по этой программе. Поэтому тестирование на знание английского и казахского языков, на стрессоустойчивость не было для меня сложным. В Австралии прошла дополнительные языковые курсы на знание академического английского и через полгода стала студент­кой. Учиться было и трудно, и интересно. Их система обу­чения отличается от нашей. Там нет лекций в привычном для нас виде. Зато есть больше возможностей для саморазвития и творческого подхода к работе. А лекции можно найти на сайте университета. Ознакомившись с ними, каждую неделю сдаешь рефераты. Поскольку к авторскому праву там относятся очень трепетно, то плагиат отслеживается через специальную программу. Если нарушаешь это правило, то можно просто вылететь из университета. Домой на летние каникулы я не ездила – подвернулась оплачиваемая стажировка в компании, которая занимается биологическими средствами защиты растений. После окончания магистратуры мне сделали предложение о постоянной работе, но я не могла его принять. Во-первых, подписывала договор, что вернусь домой. Во-вторых, мне и в Казахстане предложили устраивающую меня работу.

В КазНИИ защиты и карантина растений Аймекен начинала старшим научным сотрудником, сейчас она заведующая лабораторией биометода. Уже здесь выиграла грант на стажировку в Израиле, потом – во Франции по современным методам защиты растений. В передовых зарубежных странах молодые ученые не только стажируются, но и налаживают по заданию руководства инс­титута связи с зарубежными специалистами. Французы недавно вышли к казахстанским коллегам с предложением о совместном проекте.

Казахстан для иностранных ученых, по словам Аймекен, интересен тем, что многие виды полезных макро- и микроорганизмов по защите растений родом отсюда. Большинство из них еще только предстоит изучить. Например, болезни и вредители яблонь. На Западе, кстати, сегодня однозначно считают, что Центральная Азия и Казахстан – родина яблок. И это правда: до сих пор в наших горах есть дикие яблони, от которых произошли культурные сорта.

Подчеркивая значимость для науки английского языка (на нем пишутся и публикуются 95% всех научных статей), генеральный директор КазНИИ защиты и карантина растений академик А. Сагитов добавляет:

– Когда осенью 2014 года Казахстан участвовал в работе международной конференции в Швейцарии, страны СНГ представляли я и мой коллега, выпускник «Болашака» Казбек Толеубаев. Больше никого не было по причине незнания английского.

Сегодня это необходимость. Нужно моментально перенимать все, что наработано в передовых странах, иначе другие сделают это раньше. Научная мысль постоянно фонтанирует свежими идеями. В одной только Швейцарии 360 институтов по биологическим методам защиты растений.

– Весной 2015 года в нашем институте побывали топ-менеджеры четырех конкурирую­щих между собой японских компаний, представляющих один и тот же препарат, – продолжает академик. – Вначале, когда мы вышли на них, чувствовали недоверие. Но приехали представители одной компании, посмот­рели – и у других мгновенно пробудился интерес к нам. Еще бы! Раньше они все свои разработки поставляли в Европу. Но там особо не разбежишься. Что такое три-четыре гектара, если у нас яблоневые посадки на 20 тысячах гектаров, на 15 тысячах – виноградники, тысячи и тысячи гектаров защищенного грунта (теплиц парниковых и пленочных)… У меня полная папка приглашений: компании, перебивая друг друга, расхваливают себя. Такое трепетное отношение к нам, вернее к нашей земле, стало возможным благодаря выходу в большой мир на английском языке.