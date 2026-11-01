Язык как секретный код гостеприимства

В Казахстане создана Ассоциация по развитию EMDR или ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением глаз) на казахском языке. Для ясности: это один из наиболее известных современных и научно обоснованных методов психотерапии, который эффективно и довольно быстро помогает в тяжелых ситуациях. Например, когда случаются землетрясения или сложные эмоциональные и психологические травмы.

фото предоставлено Николаем Маевским

Одним из основателей Ассоциации EMDR Qazaqstan является профессиональный тренер-шахматист и спортивный психолог родом из Санкт-Петербурга Николай Маевский. Оказавшись в нашей стране, он едва ли не с первой недели пребывания начал активно изучать государственный язык.

– Николай, ранее вам приходилось соприкасаться с казахским языком?

– Я знаком с ним с детства – у меня была толстая книжка «Сказки народов СССР», где среди прочего были сказки про Алдара Косе, Жезтырнак, Козы Корпеша и Баян Сулу, – рассказывает Николай. – Они, конечно, были на русском, но мне было интересно. Представляя героев в картинках и влюбляясь в них, совершенно не думал, что когда-нибудь буду читать их в оригинале. В школе в свое время я учил английский, шведский, французский и, приехав сюда, сразу решил взяться за казахский. Язык – это ведь ключ к пониманию людей, их культуры, традиций и менталитета. Вначале делал это самостоятельно. Недели полторы на YouTube смотрел видео, скачал какие-то учебники, но все оказалось не так просто. Европейские языки, которые я учил до этого, значительно проще ложились на мой языковой аппарат. Казахский относится к агглютинативным языкам, и логика его морфологического строя работает по-другому.

Кроме хорошего учителя с толковой методикой, нужна среда, где можно практиковать – разговаривать, слушать, а также понятная цель – для чего мне это нужно. Моя мама водила экскурсии для японцев в Санкт-Петербурге, поэтому я в детстве тоже немного изучал японский, но мотивации особой не было – мне негде­ было его применять.

Моим первым учителем казахского была Еркегуль Толеубек. Мы с ней занимались онлайн, плюс я каждый день смотрел и слушал контент на языке – подкасты, мультики, новости, регулярно ходил в разговорные клубы. Чем больше занимаешься, тем быстрее мозг привыкает к казахской речи.

– Проблема наращивать языковую базу была?

– Я очень «душный» до методики, на все «почему?» мне надо получить ответ. И вот зараженный любовью Еркегуль к языку, я стал искать человека, который приобщил бы меня к методике изучения языка. Увидев уроки Владислава Тена, понял, мне подходит: он преподавал казахский как иностранный. Когда начал заниматься с ним, почувствовал, как быстро у меня появляется понимание за счет освоения формул глагольной системы языка. Но самое главное – благодаря «ключу», который мне дал Владислав, я понял, как мне работать самостоятельно. Стал нарабатывать материал и, конечно, продолжал много слушать. Без этого, как убедился на своем опыте, язык осво­ить трудно.

По мере продвижения ставил себе промежуточные цели. Сначала они были простые: научиться говорить в каких-то общественных местах – магазине, такси, банке...

Со временем стал делать вызовы самому себе. Например, вести сторис в Instagram на казахском, писать посты, выступать на публичных мероприятиях. И потихоньку языковая база стала расширяться, а сам язык восприниматься на слух.

Поработав с учителем казахского, блогером Ердигуль Дадибаскызы, мы сняли подкаст о спортивной психологии и вмес­те перевели его на казахский, за что ей отдельная благодарность. То есть у меня на каждом этапе были челленджи, побуждающие все больше погружаться в язык и ходить на уроки, связанные с какой-то реальной практической деятельностью и новым опытом.

Позже мы начали снимать подкасты с Владиславом Теном, а дальше я стал вести программу по психологической поддержке школьных учителей – пятидневный тренинг «Ұстаз бақыты». Вначале они бывают очень скептически настроены: мол, чему он будет нас учить, а потом первый день, второй, третий – и ты замечаешь, что знание языка очень сильно помогает в установлении доверия и налаживании контактов. К тому же узнав, что я спортивный психолог, а их ребенок занимается шахматами, просят помочь решить какой-то вопрос. То есть люди начинают интересоваться, кто я, чем занимаюсь и чем могу помочь им, и в целом отношение становится более теплым. Так незаметно для себя я начал вести широкую деятельность на казахском языке. И если раньше было три-четыре занятия в неделю с учителем, то теперь вдвое меньше. Если провожу, например, тренинг, то общаюсь на языке примерно часа по четыре, а это уже активная практика. Очень помогли и помогают фильмы. Недавно посмотрел фильм-истерн на казахском языке «7 Қарақшы» и драму «Қара алтын». Очень понравились эти картины, они сняты на очень хорошем уровне. Это не говоря уже про язык.

– А какие цели вы ставите перед собой?

– У меня их две. Первая, как я сказал, понимать менталитет страны, где живу. Для этого, считаю, очень важно говорить на ее государственном языке. Второй момент – я работаю с людьми. По первой специальности я тренер по шахматам, кроме того, работаю как EMDR-терапевт и спортивный психолог, и мне важно понимать, как мыслят и чем живут люди. Поэтому с одной стороны – интерес, с другой – стремление повысить свои профессиональные навыки. Это как бы изначальная общая цель, но по мере изучения языка возникают новые – снять подкасты, записать какой-то материал, где-то выступить. Когда, например, для выступления в университете готовишь речь про свой опыт изучения языка, делаешь презентацию, то чувствуешь, что кого-то из аудитории вдохновил. А уж если у студентов появляется много вопросов, то это дает дополнительную мотивацию.

– Что бы вы хотели сказать тем людям и с той, и с другой стороны, которые время от времени поднимают языковые темы?

– Мне кажется, это здорово – иметь возможность говорить на обоих языках – казахском и русском. Язык живет своей жизнью, но в лингвистике есть такое понятие, как закон экономии речевых усилий (или просто «принцип лени»). У меня, например, есть родственники, которые живут в Европе и, имея в арсенале пять языков, между собой общаются на английском. Для них это вопрос удобства, потому что кто-то один из них знает местный язык, другой – нет. Поэтому я за то, чтобы те, кто не знает казахский, изучали его, и наоборот, чтобы была возможность выбирать язык в зависимости от ситуации.

– Какие у вас планы на будущее?

– Получить, құдай қаласа, вид на жительство и пустить здесь корни. Мне здесь нравится, но это мой личный опыт. Возможно, тут играет роль чисто субъективный момент. Когда ты открыт людям, искренне и по-доброму общаешься с ними, рассказываешь о себе, ничего не приукрашивая, они в ответ тоже раскрывают свои сердца. Но в целом за те четыре года, что живу в Казахстане, у меня сложилось ощущение, что люди здесь очень толерантные.

Самое главное для меня – в Казахстане активно развиваются шахматы, и я, как спортивный психолог и шахматист, очень востребован здесь. Плюс с коллегами из Ассоциации EMDR Qazaqstan веду тренинговую программу, кроме того, сотрудничаю с Владиславом Теном по изучению казахского языка иностранцами. Словом, планы, профессиональные и личные, связанные с Казахстаном, большие. Думаю, что как тренер-шахматист, психолог и просто человек, который изучает языки, я могу сделать много полезного и созидательного для страны, и я фокусируюсь именно на этом.

– Ваша семья тоже здесь?

– Я пока не женат, бiрақ осы жақтан өз махаббатымды таптым – қазақтың өте жақсы қызын.

