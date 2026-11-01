Язык как секретный код гостеприимства

В Казахстане создана Ассоциация по развитию EMDR или ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением глаз) на казахском языке. Для ясности: это один из наиболее известных современных и научно обоснованных методов психотерапии, который эффективно и довольно быстро помогает в тяжелых ситуациях. Например, когда случаются землетрясения или сложные эмоциональные и психологические травмы.
Одним из основателей Ассоциации EMDR Qazaqstan является профессиональный тренер-шахматист и спортивный психолог родом из Санкт-Петербурга Николай Маевский. Оказавшись в нашей стране, он едва ли не с первой недели пребывания начал активно изучать государственный язык.
– Николай, ранее вам приходилось соприкасаться с казахским языком?
– Я знаком с ним с детства – у меня была толстая книжка «Сказки народов СССР», где среди прочего были сказки про Алдара Косе, Жезтырнак, Козы Корпеша и Баян Сулу, – рассказывает Николай. – Они, конечно, были на русском, но мне было интересно. Представляя героев в картинках и влюбляясь в них, совершенно не думал, что когда-нибудь буду читать их в оригинале. В школе в свое время я учил английский, шведский, французский и, приехав сюда, сразу решил взяться за казахский. Язык – это ведь ключ к пониманию людей, их культуры, традиций и менталитета. Вначале делал это самостоятельно. Недели полторы на YouTube смотрел видео, скачал какие-то учебники, но все оказалось не так просто. Европейские языки, которые я учил до этого, значительно проще ложились на мой языковой аппарат. Казахский относится к агглютинативным языкам, и логика его морфологического строя работает по-другому.
Кроме хорошего учителя с толковой методикой, нужна среда, где можно практиковать – разговаривать, слушать, а также понятная цель – для чего мне это нужно. Моя мама водила экскурсии для японцев в Санкт-Петербурге, поэтому я в детстве тоже немного изучал японский, но мотивации особой не было – мне негде было его применять.
Моим первым учителем казахского была Еркегуль Толеубек. Мы с ней занимались онлайн, плюс я каждый день смотрел и слушал контент на языке – подкасты, мультики, новости, регулярно ходил в разговорные клубы. Чем больше занимаешься, тем быстрее мозг привыкает к казахской речи.
– Проблема наращивать языковую базу была?
– Я очень «душный» до методики, на все «почему?» мне надо получить ответ. И вот зараженный любовью Еркегуль к языку, я стал искать человека, который приобщил бы меня к методике изучения языка. Увидев уроки Владислава Тена, понял, мне подходит: он преподавал казахский как иностранный. Когда начал заниматься с ним, почувствовал, как быстро у меня появляется понимание за счет освоения формул глагольной системы языка. Но самое главное – благодаря «ключу», который мне дал Владислав, я понял, как мне работать самостоятельно. Стал нарабатывать материал и, конечно, продолжал много слушать. Без этого, как убедился на своем опыте, язык освоить трудно.
По мере продвижения ставил себе промежуточные цели. Сначала они были простые: научиться говорить в каких-то общественных местах – магазине, такси, банке...
Со временем стал делать вызовы самому себе. Например, вести сторис в Instagram на казахском, писать посты, выступать на публичных мероприятиях. И потихоньку языковая база стала расширяться, а сам язык восприниматься на слух.
Поработав с учителем казахского, блогером Ердигуль Дадибаскызы, мы сняли подкаст о спортивной психологии и вместе перевели его на казахский, за что ей отдельная благодарность. То есть у меня на каждом этапе были челленджи, побуждающие все больше погружаться в язык и ходить на уроки, связанные с какой-то реальной практической деятельностью и новым опытом.
Позже мы начали снимать подкасты с Владиславом Теном, а дальше я стал вести программу по психологической поддержке школьных учителей – пятидневный тренинг «Ұстаз бақыты». Вначале они бывают очень скептически настроены: мол, чему он будет нас учить, а потом первый день, второй, третий – и ты замечаешь, что знание языка очень сильно помогает в установлении доверия и налаживании контактов. К тому же узнав, что я спортивный психолог, а их ребенок занимается шахматами, просят помочь решить какой-то вопрос. То есть люди начинают интересоваться, кто я, чем занимаюсь и чем могу помочь им, и в целом отношение становится более теплым. Так незаметно для себя я начал вести широкую деятельность на казахском языке. И если раньше было три-четыре занятия в неделю с учителем, то теперь вдвое меньше. Если провожу, например, тренинг, то общаюсь на языке примерно часа по четыре, а это уже активная практика. Очень помогли и помогают фильмы. Недавно посмотрел фильм-истерн на казахском языке «7 Қарақшы» и драму «Қара алтын». Очень понравились эти картины, они сняты на очень хорошем уровне. Это не говоря уже про язык.
– А какие цели вы ставите перед собой?
– У меня их две. Первая, как я сказал, понимать менталитет страны, где живу. Для этого, считаю, очень важно говорить на ее государственном языке. Второй момент – я работаю с людьми. По первой специальности я тренер по шахматам, кроме того, работаю как EMDR-терапевт и спортивный психолог, и мне важно понимать, как мыслят и чем живут люди. Поэтому с одной стороны – интерес, с другой – стремление повысить свои профессиональные навыки. Это как бы изначальная общая цель, но по мере изучения языка возникают новые – снять подкасты, записать какой-то материал, где-то выступить. Когда, например, для выступления в университете готовишь речь про свой опыт изучения языка, делаешь презентацию, то чувствуешь, что кого-то из аудитории вдохновил. А уж если у студентов появляется много вопросов, то это дает дополнительную мотивацию.
– Что бы вы хотели сказать тем людям и с той, и с другой стороны, которые время от времени поднимают языковые темы?
– Мне кажется, это здорово – иметь возможность говорить на обоих языках – казахском и русском. Язык живет своей жизнью, но в лингвистике есть такое понятие, как закон экономии речевых усилий (или просто «принцип лени»). У меня, например, есть родственники, которые живут в Европе и, имея в арсенале пять языков, между собой общаются на английском. Для них это вопрос удобства, потому что кто-то один из них знает местный язык, другой – нет. Поэтому я за то, чтобы те, кто не знает казахский, изучали его, и наоборот, чтобы была возможность выбирать язык в зависимости от ситуации.
– Какие у вас планы на будущее?
– Получить, құдай қаласа, вид на жительство и пустить здесь корни. Мне здесь нравится, но это мой личный опыт. Возможно, тут играет роль чисто субъективный момент. Когда ты открыт людям, искренне и по-доброму общаешься с ними, рассказываешь о себе, ничего не приукрашивая, они в ответ тоже раскрывают свои сердца. Но в целом за те четыре года, что живу в Казахстане, у меня сложилось ощущение, что люди здесь очень толерантные.
Самое главное для меня – в Казахстане активно развиваются шахматы, и я, как спортивный психолог и шахматист, очень востребован здесь. Плюс с коллегами из Ассоциации EMDR Qazaqstan веду тренинговую программу, кроме того, сотрудничаю с Владиславом Теном по изучению казахского языка иностранцами. Словом, планы, профессиональные и личные, связанные с Казахстаном, большие. Думаю, что как тренер-шахматист, психолог и просто человек, который изучает языки, я могу сделать много полезного и созидательного для страны, и я фокусируюсь именно на этом.
– Ваша семья тоже здесь?
– Я пока не женат, бiрақ осы жақтан өз махаббатымды таптым – қазақтың өте жақсы қызын.