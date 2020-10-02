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Язык межнационального общения
Лилия Сыздыкова
Президент Касым-Жомарт Токаев в своем первом Послании народу в 2019 году поставил задачу усилить роль казахского языка как государственного и отметил, что в будущем он должен стать языком межнационального общения. Уже в нынешнем году в интервью газете «Ана тілі» Глава государства обратил внимание на важность поддержки представителей других национальностей, владеющих казахским языком. На реализацию этих задач и был нацелен семинар-совещание, проведенный Комитетом языковой политики МКС.