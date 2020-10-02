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Язык межнационального общения
Лилия Сыздыкова

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем первом Послании народу в 2019 году поставил задачу усилить роль казахского языка как государственного и отметил, что в будущем он должен стать языком межнационального общения. Уже в нынешнем году в интервью газете «Ана тілі» Глава государства обратил внимание на важность поддержки представителей других национальностей, владеющих казахским языком. На реализацию этих задач и был нацелен семинар-совещание, проведенный Комитетом языковой политики МКС.

– В течение 30 лет мы только и говорим о судьбе языка. Если будем продолжать в таком же духе, то и через 50 либо 100 лет мы так и не начнем писать законы на государственном языке. Так чего мы ждем? Кого можно обвинить в том, что в руках наших малышей контент на другом языке. Какое у них будущее? Это ведь вопрос национальной безопасности. Официально делопроизводство и собрания ведутся на государственном языке. Однако факты говорят об обратном. Иначе мы не занимались бы переводческой деятельностью. То есть все документы готовятся сначала на русском языке, а затем переводятся на казахский язык. Превращение государственного языка в язык межнационального общения является прерогативой и проблемой не только казахов, но и каждого гражданина нашей страны, – подчеркнул, открывая встречу, председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Адильбек Каба.

Активное участие в семинаре приняли представители Ассамб­леи народа Казахстана и этнокультурных объединений. В том числе с приветственным словом выступил заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев.

Председатель Павлодарского областного еврейского этнокультурного объединения Татьяна Сливинская сделала акцент на том, что более 70% населения страны являются представителями государствообразующей национальности, и высказала пожелание, чтобы это население стало примером для остальных в изучении и применении государственного языка.

Председатель украинского культурного центра «Ватра» Тарас Чернега подчеркнул, что один из важнейших факторов, объединяющих народ, – это общие ценности, самой важной из которых является государственный язык.

Выступление пресс-секретаря АО «НК «KAZAKH INVEST» Николая Путилина передало волнение тысяч молодых людей.

– Для меня казахский язык – это не просто язык. Для меня это богатство, открывшее путь в жизнь. В 24 года я получил возможность работать на нескольких телеканалах, в том числе респуб­ликанских, и в государственных органах. Сейчас я пресс-секретарь национальной компании. Все это благодаря знанию казахского языка, – поделился своим опытом Николай. – Если страдает язык нации, то может и не быть будущего у этой нации. Очень важно не допустить возникновения такой ситуации. Каждый гражданин страны должен понять важность и глубину этих слов, перейти от слов к реальному делу, то есть к изучению языка. И наш казахский язык победит в состязании жизни!

Председатель турецкого этнокультурного центра «Ахыска» Аскер Пириев обратил внимание на то, что отношение к казахскому языку как государственному меняется и за рубежом – от своих деловых партнеров в Казахстане иностранцы ожидают знания казахского языка, поскольку это демонстрация уважения казах­станцев к своей родине.

По мнению молодого алматинца Евгения Демиденко, для изучения языка нет никаких ограничений, но пропаганды среди молодежи не хватает. Были высказаны предложения об усилении требований и создании компетентных органов по контролю за языковой ситуацией.

В завершение встречи с учетом конкретных предложений и отзывов было обнародовано обращение к общественности республики от имени этнокультурных объединений.

В нем представители ЭКО высту­пили за принятие Закона «О государственном языке», утверж­дающего нормативы обязательного использования казахского языка для реализации Государственной программы языковой политики на 2020–2025 годы. Предложили запустить пилотный проект по разработке всех видов нормативных документов, в том числе законов, в первую очередь на государственном языке. Также есть предложение разработать нормативную базу по обязательному внедрению системы
КАЗТЕСТ для оценки уровня знания казахского языка при трудоустройстве в различных сферах и обеспечить обязательное знание государственного языка на базовом уровне для иностранных мигрантов. В обращении этнокультурных объединений указывается в том числе на важность стимулирующих и популяризирующих мер для изучения языка.

Также представители этносов выразили желание повысить авторитет и статус казахского языка и присоединиться к онлайн-группе «Тіл қорғандары», созданной при Комитете языковой политики в целях реализации идеи Президента о преобразовании государственного языка в язык межнационального общения.

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