Язык мой – враг мой

Закон и Порядок
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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Все чаще внимание правоохранителей Жамбылской области привлекают социальные сети, где некоторые граждане, выступая публично, позволяют себе лишнее.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Так, недавно задержали местного жителя, который в ходе прямого эфира в TikTok использовал нецензурную брань и демонстрировал непристойное поведение. В ходе проверки было установлено, кому принадлежит аккаунт, и за незаконные действия гражданин решением суда города Тараза арес­тован сроком на пять суток.

41-летняя жительница Байзакского района, также зарегистрированная в TikTok, не раз во время своих прямых эфиров прибегала к ненормативной лексике, за что привлекалась к административной ответственности. Несмотря на неоднократные предупреждения, стример продолжила сквернословить, в том числе в адрес своих несовершеннолетних детей. Местными влас­тями с участием представителей полиции, органов опеки и других заинтересованных служб проведено обследование условий проживания и воспитания детей. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи принято решение госпитализировать гражданку в областной центр психического здоровья для прохождения соответствующего лечения. Дети остались дома под присмотром отца.

Непонятно одно: неужели люди до сих пор думают, что подобные действия могут остаться безнаказанными? Сегодня за любую виртуальную грубость можно получить вполне реальное наказание. Полиция, прокуратура и суды стали активнее мониторить социальные сети и реагировать на жалобы граж­дан. Резко пресекается нецензурная брань в общественных местах, к коим теперь приравниваются и соцсети. Это рассматривается как мелкое хулиганство, и наказание за него весьма чувствительное: штраф на сумму в 20 МРП, общественные работы от 20 до 60 часов или административный арест на срок от 5 до 15 суток. При повторном нарушении в течение года период задержания может быть увеличен вдвое, а общественные работы – растянуться до 100 часов.

Крупным штрафом, исчисляющимся сотнями тысяч тенге, может обернуться распространение заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство другого лица или подрывающей его репутацию. Строго относятся к публичному оскорблению личнос­ти. Это уже уголовный проступок. Из открытых источников известно, что за подобные правонарушения привлечены к ответственности более 20 известных казахстанских стримеров и блогеров, не считая обычных пользователей.

Вспоминаются слова из песни группы «Кино»: «Следи за собой! Будь осторожен!» Сегодня, зная возможности цифровых технологий, понятно, что наказание за вышеописанные действия – вопрос времени. В связи с этим правоохранительные органы рекомендуют всегда контролировать то, что транслируется в Сеть, чтобы потом не сожалеть о содеянном.

#соцсети #штраф #закон и порядок

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