Язык мой – враг мой

Так, недавно задержали местного жителя, который в ходе прямого эфира в TikTok использовал нецензурную брань и демонстрировал непристойное поведение. В ходе проверки было установлено, кому принадлежит аккаунт, и за незаконные действия гражданин решением суда города Тараза арес­тован сроком на пять суток.

41-летняя жительница Байзакского района, также зарегистрированная в TikTok, не раз во время своих прямых эфиров прибегала к ненормативной лексике, за что привлекалась к административной ответственности. Несмотря на неоднократные предупреждения, стример продолжила сквернословить, в том числе в адрес своих несовершеннолетних детей. Местными влас­тями с участием представителей полиции, органов опеки и других заинтересованных служб проведено обследование условий проживания и воспитания детей. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи принято решение госпитализировать гражданку в областной центр психического здоровья для прохождения соответствующего лечения. Дети остались дома под присмотром отца.

Непонятно одно: неужели люди до сих пор думают, что подобные действия могут остаться безнаказанными? Сегодня за любую виртуальную грубость можно получить вполне реальное наказание. Полиция, прокуратура и суды стали активнее мониторить социальные сети и реагировать на жалобы граж­дан. Резко пресекается нецензурная брань в общественных местах, к коим теперь приравниваются и соцсети. Это рассматривается как мелкое хулиганство, и наказание за него весьма чувствительное: штраф на сумму в 20 МРП, общественные работы от 20 до 60 часов или административный арест на срок от 5 до 15 суток. При повторном нарушении в течение года период задержания может быть увеличен вдвое, а общественные работы – растянуться до 100 часов.

Крупным штрафом, исчисляющимся сотнями тысяч тенге, может обернуться распространение заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство другого лица или подрывающей его репутацию. Строго относятся к публичному оскорблению личнос­ти. Это уже уголовный проступок. Из открытых источников известно, что за подобные правонарушения привлечены к ответственности более 20 известных казахстанских стримеров и блогеров, не считая обычных пользователей.

Вспоминаются слова из песни группы «Кино»: «Следи за собой! Будь осторожен!» Сегодня, зная возможности цифровых технологий, понятно, что наказание за вышеописанные действия – вопрос времени. В связи с этим правоохранительные органы рекомендуют всегда контролировать то, что транслируется в Сеть, чтобы потом не сожалеть о содеянном.