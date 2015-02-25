Язык – основа дружбы

Конкурс был организован Комитетом по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта в рамках проведения Года АНК. С 2000 года ЮНЕСКО определило 21 февраля в качестве Всемирного дня родного языка. Этому празднику и было посвящено мероприятие, проходившее в течение двух дней. Участники написали эссе «Знание государственного языка – это…», в которых подчеркивалась значимость использования языка, популяризации национальной культуры и межэтнического согласия, а также представили на суд жюри видеоролики по аналогичной тематике. Победители первого этапа (по одному от каждого региона) приняли участие в финале конкурса. В первый день также состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие заведующая сектором Секретариата АНК Администрации Президента РК Назипа Шанаи, заместитель директора Института языкознания им. А. Байтурсынова Анар Фазылжанова, председатель республиканского движения «Ұлт тағдыры» Дос Кошим, автор методики обучения государственному языку через IT-технологии «Сиқыр қалам» Вячеслав Ким, представитель РГУ «Қоғамдық келiсiм» Адлет Дуйсенбиев, конкурсанты и делегаты из всех регионов Казахстана. Как отметила Назипа Шанаи, каждая этническая группа, проживающая в Казахстане, имеет возможность изучать родной язык. Изучение проходит в том числе при поддержке структур АНК. Затем была организована встреча с депутатами Мажилиса Парламента РК Уалиханом Бишимбаевым, Асимой Бимендиной, Бакытбеком Смагулом, Зухрой Саяповой и Муратом Ахмадиевым. Состоялся интересный обмен мнениями по вопросам межэтнического согласия и государственной языковой политики. Во второй день на заключительном отрезке состязания каждый участник провел презентацию своего региона и ответил на вопросы конкурсного этапа «Ой жарыс». В итоге Гран-при конкурса «Тiл – татулык тiрегi» завоевала Диана Платонович (Карагандинская область). Первое место присуждено Алле Гавриной из Костанайской области, второе – Ольге Колесниковой из Алматы, третье – Геннадию Шиповских из Кызылординской области. Победителям вручены дипломы и денежные призы. Кроме того, Алла Гаврина получила приз за лучший видеоролик, а Эмиль Курбанов из Алматинской области – за лучшее эссе.