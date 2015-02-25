Свежий выпуск
Язык – основа дружбы
Максут ИРЖАНОВ
Конкурс был организован Комитетом по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта в рамках проведения Года АНК. С 2000 года ЮНЕСКО определило 21 февраля в качестве Всемирного дня родного языка. Этому празднику и было посвящено мероп­риятие, проходившее в течение двух дней.
Участники написали эссе «Знание государственного языка – это…», в которых подчеркивалась значимость использования языка, популяризации национальной культуры и межэтнического согласия, а также представили на суд жюри видеоролики по аналогичной тематике. Победители первого этапа (по одному от каждого региона) приняли участие в финале конкурса.
В первый день также состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие заведующая сектором Сек­ретариата АНК Администрации Президента РК Назипа Шанаи, заместитель директора Института языкознания им. А. Байтурсынова Анар Фазылжанова, председатель республиканского движения «Ұлт тағдыры» Дос Кошим, автор методики обучения государственному языку через IT-технологии «Сиқыр қалам» Вячеслав Ким, представитель РГУ «Қоғамдық келiсiм» Адлет Дуйсенбиев, конкурсанты и делегаты из всех регионов Казахстана.
Как отметила Назипа Шанаи, каждая этническая группа, проживающая в Казахстане, имеет возможность изучать родной язык. Изучение проходит в том числе при поддержке структур АНК. Затем была организована встреча с депутатами Мажилиса Парламента РК Уалиханом Бишимбаевым, Асимой Бимендиной, Бакытбеком Смагулом, Зухрой Саяповой и Муратом Ахмадиевым. Состоялся интересный обмен мнениями по вопросам межэтнического согласия и государственной языковой политики.
Во второй день на зак­лючительном отрезке сос­тязания каждый участник провел презентацию своего региона и ответил на вопросы конкурсного этапа «Ой жарыс».
В итоге Гран-при конкурса «Тiл – татулык тiрегi» завоевала Диана Платонович (Карагандинская область). Первое место присуждено Алле Гавриной из Костанайской области, второе – Ольге Колесниковой из Алматы, третье – Геннадию Шиповских из Кызылординской области.
Победителям вручены дипломы и денежные призы. Кроме того, Алла Гаврина получила приз за лучший видеоролик, а Эмиль Курбанов из Алматинской области – за лучшее эссе.

Популярное

Все
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
Какой портрет, какой массаж!
Где в столице свежий воздух?
Девушки идут без поражений
Семья – сакральная ценность
Одна из самых многодетных семей живет в Петропавловске
Гонка сильнейших
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Недетские страдания
Известная казахстанская боксер-профессионал Фируза Шарипова с победы дебютировала в MMA
Ход королевы
Садоводы поливают грядки... бензином
Бордюры, пожалуй, самые нежные создания на этой планете
Хлорелла его побери!
Дружба у нас в крови
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Дворец на разграбление
К архитектуре интеллектуального архива
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Премьер провел совещание по развитию Транскаспийского транспортного маршрута
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Совет «удобных» людей?
Когда доходы ниже средних
Смаилов обсудил с руководством компании Honeywell планы по запуску новых проектов в Казахстане
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Свежий выпуск
Гонка сильнейших
Свежий выпуск
Недетские страдания
Свежий выпуск
Вникнуть и решить
Свежий выпуск
Подготовка к саммиту ШОС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]