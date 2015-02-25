Свежий выпуск Язык – основа дружбы Максут ИРЖАНОВ

Конкурс был организован Комитетом по развитию языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта в рамках проведения Года АНК. С 2000 года ЮНЕСКО определило 21 февраля в качестве Всемирного дня родного языка. Этому празднику и было посвящено мероп­риятие, проходившее в течение двух дней.

Участники написали эссе «Знание государственного языка – это…», в которых подчеркивалась значимость использования языка, популяризации национальной культуры и межэтнического согласия, а также представили на суд жюри видеоролики по аналогичной тематике. Победители первого этапа (по одному от каждого региона) приняли участие в финале конкурса.

В первый день также состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие заведующая сектором Сек­ретариата АНК Администрации Президента РК Назипа Шанаи, заместитель директора Института языкознания им. А. Байтурсынова Анар Фазылжанова, председатель республиканского движения «Ұлт тағдыры» Дос Кошим, автор методики обучения государственному языку через IT-технологии «Сиқыр қалам» Вячеслав Ким, представитель РГУ «Қоғамдық келiсiм» Адлет Дуйсенбиев, конкурсанты и делегаты из всех регионов Казахстана.

Как отметила Назипа Шанаи, каждая этническая группа, проживающая в Казахстане, имеет возможность изучать родной язык. Изучение проходит в том числе при поддержке структур АНК. Затем была организована встреча с депутатами Мажилиса Парламента РК Уалиханом Бишимбаевым, Асимой Бимендиной, Бакытбеком Смагулом, Зухрой Саяповой и Муратом Ахмадиевым. Состоялся интересный обмен мнениями по вопросам межэтнического согласия и государственной языковой политики.

Во второй день на зак­лючительном отрезке сос­тязания каждый участник провел презентацию своего региона и ответил на вопросы конкурсного этапа «Ой жарыс».

В итоге Гран-при конкурса «Тiл – татулык тiрегi» завоевала Диана Платонович (Карагандинская область). Первое место присуждено Алле Гавриной из Костанайской области, второе – Ольге Колесниковой из Алматы, третье – Геннадию Шиповских из Кызылординской области.

Победителям вручены дипломы и денежные призы. Кроме того, Алла Гаврина получила приз за лучший видеоролик, а Эмиль Курбанов из Алматинской области – за лучшее эссе.



