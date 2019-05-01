​Язык – основа взаимопонимания

За право принимать конгресс состязаются крупные экономические, культурные, научные центры разных государств. За 50-летнюю историю МАПРЯЛ конгрессы проводились в Париже, Варшаве, Берлине, Праге, Будапеште, Санкт-Петербурге, Шанхае, Москве, Варне... Теперь – в Нур-Султане. В Казахстан приехали 450 делегатов из 47 стран. Ведущие ученые-линг­висты, ректоры вузов, представители государственных и общест­венных организаций, поэты, переводчики, общественные дея­тели вместе с казахстанскими специалистами будут говорить о новых направлениях лингвистических, педагогичес­ких, культурологических исследований, о положении русского языка в контексте глобальных социологических процессов.

На торжественной церемонии открытия конгресса заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Гульмира Исимбаева отметила, что Казахстан – многонациональное и многоконфессиональное государство, где созданы все условия для изучения и развития всех языков его народа.

– В нашей стране успешно функционируют школы с уйгурским, узбекским, таджикским языками обучения. 46% школ – это школы с русским и смешанными языками обучения. Русский язык – обязательный предмет во всех организациях образования, – подчеркнула Гульмира Исимбаева.

Советник президента Российской Федерации по русскому языку Владимир Толстой зачитал приветствие Владимира Путина участникам конгресса, где, в частности, говорилось: «Ваше важное традиционное мероприятие выполняет высокую миссию – собирает под своей эгидой педагогов, ученых-филологов, лингвистов из разных стран для обсуждения широкого круга актуальных проблем, связанных с популяризацией русского языка и укреплением его позиций как языка межнационального общения, внедрением современных методик преподавания, продвижения ценностей российской словесности».

Слова приветствия от замес­тителя Премьер-министра РК Гульшары Абдыкаликовой передала министр образования и науки Куляш Шамшидинова. Вице-премьер выразила признательность всем, кто остался верен своей профессии, с терпением и достоинством несет звание учителя, способствует сохранению русского языка, ежедневным кропотливым трудом прививает подрастающему поколению любовь к красивой речи и через русское слово распространяет мировую культуру.

«Русский язык представляет собой культурное и лингвистическое наследие многих поколений казахстанцев, служит мощным стимулом роста самосознания народов Востока и Запада, является одним из рабочих языков ООН, многих международных интегративных организаций постсоветских государств. Русский язык ос­тается ценным лингвистическим капиталом для граждан страны», – отмечено в обращении.

Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК Жансеит Туйме­баев наградил почетного гостя конгресса – советского, казахстанского и российского государственного деятеля Олега Сосковца – патентом пос­ла АНК, дающим право представлять ассамблею в стране пребывания.

– В Казахстане издаются 52 печатных издания на 15 языках. Выполняется государственный социальный заказ для поддержки развития культуры, традиций и языков казахстанских этносов. В стране работают 14 русских, узбекский, а также единственные в СНГ уйгурский, корейский и немецкий театры. Сегодня под эгидой ассамблеи действуют 1 025 этнокультурных объединений, – сказал Жансеит Туймебаев.

Вице-президент МАПРЯЛ, почетный президент Американских советов по международному образованию, профессор Дэн Дэвидсон отметил, что главная задача участников конгресса в Нур-Султане – обеспечить эффективной методикой учебный процесс, чтобы путь любого человека, взявшегося изучать русский язык, был успешным и дал хорошие результаты.

– Русский язык – это язык объе­динения пространства и взаимопонимания, так как люди, говорящие на русском, есть на всех континентах, – сказал директор Казахстанского филиала МГУ им. М. Ломоносова Александр Сидорович. – Проведение конгресса МАПРЯЛ в Нур-Султане – важная содержательная, культурная, общест­венно-политическая акция, потому что народ Казахстана един, как соцветие разных этносов. Этот форум – еще одно подтверждение проведения верной политики Казахстана в самой чувствительной области межнациональных отношений.

Повестка дня конгресса охватывает 14 тематических направлений, среди которых – функцио­нирование русского языка в современном мире, методики преподавания русского языка как родного и иностранного, изучение языковых процессов в интернет-среде. В дискуссиях в рамках «круглых столов» будут говорить о функционировании русского языка на постсоветском пространстве, проблемах билингвального обучения и других актуальных вопросах.